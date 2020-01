SANTA FE: Fué honesto, devolvió 2 millones y recibió de regalo una pala

El hombre trabaja en una empresa de telefonía y se dirigía hacia la ciudad de Santa Fe.

El hombre encontró cheques por más de 2 millones de pesos al portador. La empresa le obsequió algo muy original.

Un santafecino se encontró cheques por más de 2 millones de pesos al portador sobre la ruta 70 a la altura de la Esperanza. Como gentileza, la empresa que perdió los pagos le hizo un original regalo.

Luis Span se dirigía con su vehículo hacia la localidad de Santa Fe cuando, al pasar por Ruta 70 -a la altura de la rotonda que va para Franck- encontró un manojo de cheques por $2.170.000 pesos. Al llegar a la capital el hombre el hombre revisó los cheques y al ver que todos estaban endosados por la misma empresa decidió llamar e informar que había encontrado los cheques.

El propietario de la abultada suma era un comisionista que los perdió al salir de la empresa, una fábrica de herramientas, relató el propio protagonista en diálogo con medios locales. Como regalo y recompensa por su honradez el hombre recibió una pala de punta y se mostró muy contento y agradecido con el gesto.

“No le di mucha importancia en realidad“, expresó Luis a VíaRafaela. Y agregó “Ni se me pasó por la cabeza hacer otra cosa. Me hace sentir bien conmigo mismo“.