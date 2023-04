Sanánez, tras sumarse a «Ganemos Corrientes»: «El PJ no existe desde hace mucho tiempo»

A través de redes sociales, ayer el exintendente de Santa Lucía confirmó que se sumó al frente «Ganemos Corrientes». En diálogo con Radio Dos contó que coincide con las ideas de Karlen sobre todo de no dejar que desde Buenos Aires elijan los candidatos que tendrá en PJ en Corrientes. Aseguró que solo se reúnen para pelearse por los cargos.

«Karlen es un hombre que estudia las cosas con profundidad y es lo que amerita hoy en tiempos difíciles. De lo que hay que preocuparse es que en la lista haya gente con preparación» manifestó Sanánez al explicar porque se sumó al Frente «Ganemos Corrientes».

«El Partido Justicialista no existe hace mucho tiempo, terminó vapuleado en 2021 y se juntan solo para pelearse como indio malo para ver quién va primero o segundo» aseguró sobre el Peronismo correntino. «Si no tuvimos capacidad siendo un partido importante quiere decir que no estamos a la altura de las circunstancias» recalcó.

«Le dije a Karlen que lo acompaño en la idea de plantemos bandera, hagamos sentir nuestra voz en un partido degradado, que manejan las cosas como están como que están en el patio de su casa» acusó.

