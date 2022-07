SAN ROQUE: QUEJAS POR EL DESCONTROL DE MOTOCICLETAS EN EL PUEBLO

Una ciudadana que caminaba por el acceso más precisamente en la esquina de la terminal de ómnibus San Roque registró con su celular grabando un vídeo en la noche del último viernes de cómo juegan con las motos a alta velocidad con escapes libres que suenan muy fuerte y no dejan descansar a los ciudadanos que trabajan todo el día. En horas de la mañana llamó un ciudadano manifestando que eran las 3 am y las motos en cercanías del Banco (zona céntrica) era impresionante como circulaban a alta velocidad y con escapes libres. Por último agregó «tengo a mí papá de 87 años y no pudo dormir por los ruidos de las motos».

