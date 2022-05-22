San Roque: Dos motociclistas mueren arrollados por un colectivo

ALREDEDOR DE LAS 19.45 DE ESTE ÚLTIMO DOMINGO SE PRODUJO UN ACCIDENTE FATAL EN RUTA 12 KM 903, EN CERCANIAS DEL PUENTE SOBRE EL RIO SANTA LUCIA.
UN COLECTIVO DE TURISMO DE EMPRESA TRANSUR, QUE TRANSTUR, QUE TRANSPORTABA A LA DELEGACIÓN DE RUGBY DE LA ASOCIACIÓN ITALIANA DE CHARATA QUE PROVENÍA DESDE MERCEDES, IMPACTÓ DE FRENTE CON DOS MOTOCICLISTAS QUE SE DIRIGIAN DE LA ZONA RURAL HACIA SAN ROQUE, LOS MISMOS FALLECIERON EN EL ACTO.
TRÁNSITO CORTADO.
LOS FALLECIDOS SON ORIUNDOS DE SAN ROQUE. (Las víctimas fueron identificadas posteriormente como Renzo Ariel Galarza y Rolando Ponce quienes tras el impacto fallecieron en el lugar).
TRABAJA POLICIA DE CORRIENTES, HOSPITAL Y BOMBEROS.
SE AGUARDABA LA PRESENCIA DE PERITOS JUDICIALES.
Fuente; Daniel BrunoCOMPARTIR