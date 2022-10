San Lorenzo le ganó 1-0 a Vélez en un final para el infarto

«El Ciclón» se impuso con un tanto de penal de su ídolo Néstor Ortigoza, a los 57 minutos del complemento. El VAR demoró más de cinco minutos para determinar el cobro.

San Lorenzo logró un trabajado triunfo sobre Vélez por 1-0, en un discreto encuentro que disputaron este sábado, en el Bajo Flores, en el marco de la vigésimocuarta fecha de la Liga Profesional.

Con este triunfo, el conjunto de Boedo quedó a ocho puntos de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana y aunque no la tiene sencilla, mantiene las esperanzas intactas.

El encuentro tuvo a San Lorenzo imponiendo sus condiciones desde el inicio con la tenencia de la pelota, siendo punzante y profundo a la hora de generar acciones pero no fue del todo claro en los últimos metros, lugar de la cancha en el que no logró hacer valer la presencia de Adam Bareiro, que no tuvo una buena tarde.

Por su parte, Vélez se mostró compacto en su campo y apostó por el juego de contragolpe, en el que no logró ser eficaz pero sí tuvo algunos avances interesantes ante un equipo que no quedó bien parado en los retrocesos.

Poco y nada pasó en una primera etapa que apenas tuvo las acciones claras de Nahuel Barrios, que definió al lado del palo de Leonardo Burián, y un remate de Ezequiel Cerutti, que logró evitar el arquero que se colara en el ángulo.

En el complemento, el nivel del partido decayó notablemente ya que se tornó friccionado en varios pasajes y el juego se anotó en la lista de faltantes al igual que las ocasiones de peligro.

Una caída de Cerutti en el área, en la que el VAR intervino y advirtió que no fue penal porque no existió contacto, fue lo más destacado de San Lorenzo, mientras que Vélez apenas asomó con un tibio avance de Abiel Osorio, quien no logró dominar bien el esférico y encima terminó con un hombre tras la infantil expulsión de Valentín Gómez, que se ganó dos amarillas en cinco minutos.

En la agonía del partido, Vombergar cabeceó y la pelota dio en la mano de De Los Santos, luego de varios minutos en el que VAR confirmó el penal y el ingreso de Ortigoza, en medio de toda la situación, el mediocampista con un ajustado remate a media altura, venció a Burián para firmar el 1-0 para darle el triunfo a su equipo.

Formaciones

San Lorenzo: Augusto Batalla; Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Juan Méndez, Malcom Braida; Ezequiel Cerutti, Adam Bareiro, Nahuel Barrios. DT: Ruben Darío Insua.

Vélez: Leonardo Burián; Leonardo Jara, Matías de los Santos, Valentín Gómez, Emanuel Insúa; Nicolás Garayalde, Mateo Seoane; Julián Fernández, Walter Bou, Lucas Janson; Abiel Osorio. DT: Alexander Medina.

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Hernán Mastrángelo.

