Sacado, Milei dice que va a llamar a un plebiscito y gobernar por decreto

Desde la madrugada israelí, el presidente se puso a dar me gusta a tuits que proponen una «guerra» luego de la derrota en el Congreso.

Javier Milei entró en emoción violenta luego de la derrota catastrófica que le propinó el Congreso con su ley ómnibus y ahora habla de llamar a un plebiscito.

Desde la madrugada de Israel, el presidente tuiteó enardecido contra «la casta» y luego se dispensó con una batería de likes en las que hasta le sugerían ir a la guerra y se referían a los radicales como «las putitas del peronismo».

El primero que sugirió la consulta popular fue Guillermo Francos, que salió al aire de LN+ minutos después de la derrota legislativa. Allí, el ministro del Interior dijo que la ley volvía a comisión sólo en particular porque ya había sido aprobada en general.

Los periodistas Eduardo Feimann y Pablo Rossi lo corrigieron con amabilidad y le leyeron el artículo 155 del reglamento de la Cámara de Diputados, que confirmaba que la ley volvía entera. Francos reaccionó y dijo que Milei había hablado de consulta popular si el Congreso le daba la espalda y adelantó que gobernará por decreto.

Luego del ministro se sumaron más voces. El periodista Jony Viale dijo que Milei analizaba «seriamente» llamar a un plebiscito.

Finalmente el propio Milei se puso a dar me gusta a las 2 am israelí y entre sus tuits seleccionados apareció uno que hablaba de «plebiscito vinculante y corta la bocha».

La Constitución Nacional establece en su artículo 40 que el presidente sólo puede convocar a una consulta popular no vinculante, sin que el voto sea obligatorio. Sólo el Congreso puede convocar a una consulta popular para convertir un proyecto en ley.

«Anda a la guerra Milei. Macri negocio y se lo cogieron. No se negocia con esta gente. No te pusimos para negociar cosas básicas como bulos o kioskos que Pichetto uso como moneda de intercambio. Esto no es politica, esto es traición a la Argentina», dice otro de los likes que avaló Milei.

LA CASTA CONTRA EL PUEBLO La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar.

