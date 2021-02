Rufino Fernández desde AMET pidió al gobierno algo que parecía superado

«Luz, agua y porteros en cada una de las escuelas es imprescindible»

Así lo manifestó el secretario general de AMET, Rufino Fernández, en diálogo con Radio Sudamericana. Sostuvo que el regreso a las clases presenciales requiere que se aseguren los servicios de luz eléctrica, agua y porteros en todos los establecimientos de la provincia. “Nosotros no vamos a permitir la apertura de las escuelas que no cuenten con esas tres cuestiones”, alertó.

Rufino expresó en comunicación con Radio Sudamericana la importancia de garantizar “la luz eléctrica, agua y portero en cada una de las escuelas” para la vuelta a clases presenciales. Manifestó que aun “hay mucho por resolver” entre las cuales nombró “dividir los cursos numerosos” como así también “certificar realmente las condiciones de agua luz y porteros”

“Vamos a insistir en que no se abran las escuelas que no tengan como mínimo esas tres cuestiones”, aseguró el secretario general. Además manifestó que los porteros son esenciales para la vuelta a las aulas, puesto que garantizan no solo la higiene de los espacios, sino que también “hacen a la seguridad de todo el cuerpo educativo”. En este sentido expresó que volver a las escuelas “hoy como están es imposible”.

Por otro lado, al ser consultado por la encuesta que dio como resultado que el 63% de padres y docentes dice que no están dadas las condiciones para el regreso a clases presenciales, y el 40% respondió que la dificultad es cumplir con los protocolos, Rufino dijo que coincide con lo que arroja y que por eso son necesarios no solo los protocolos sino también “que las escuelas se pongas en condiciones para que se pueda volver”, expresó.

