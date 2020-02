Rufino Fernández de Amet: “La oferta es insuficiente pero no debemos perder el diálogo”

El representante de la Asociación del Magisterio de enseñanza Técnica, Rufino Fernández, dialogó con el móvil de Sudamericana antes de ingresar a la reunión con funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la cartera educativa. Recalcó que “la oferta que nos presentaron nos pareció insuficiente pero tenemos que seguir dialogando”. En qué consistió la propuesta.

El gremialista consultado expresó que “es importante no perder espacios de diálogo”, respecto de la serie de reuniones que se vienen manteniendo entre sindicatos docentes y funcionarios provinciales. “Estamos en plena negociación”, recordó y reconoció que “la oferta no es satisfactoria por eso vamos a pedir que la mejoren y si no vamos a consultar a las bases”.

Recordó que la oferta fue de un aumento del 15 por ciento en tres etapas, señalando que “creemos que debe ser más fortalecido el básico, que está en 7860 pesos pero debe ir a 11.000 pesos”. “Es importante fortalecer el básico, sabiendo que hay un piso nacional de 23 mil pesos en marzo y 25 mil en julio, pero debemos pensar en los docentes de larga trayectoria”.