Ronaldinho: nuevo hobby en la cárcel y “nunca más” al Paraguay

Su amigo, en charla con Extra, contó además otros detalles: “Está un poco desanimado, pero siempre sonriendo. Creo que sí está enojado. ‘Cómo me van a hacer esto en tu país’, me dijo. No le falta nada ahí, está bien atendido, come todo el día asado y le gusta. No es que está todo el día encerrado en su habitación, habla con los muchachos, sentado ahí afuera”. En referencia al caso, Lugo agregó: “Es injusto lo que le está pasando. ¿Para qué va a hacer esas cosas? No necesita”.

En la causa hay 14 imputados: desde funcionarios del Departamento de Identificaciones -quien expide los pasaportes y documentos- a autoridades del aeropuerto de Asunción. La investigación avanza rápidamente, aunque por el momento Ronaldinho se tiene que conformar con permanecer en la cárcel.

