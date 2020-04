“Roña” Castro sobre el coronavirus: “con Macri nos cagábamos muriendo todos”

El ex boxeador nacido en Caleta Olivia aseguró que, con esta pandemia, la continuidad de Mauricio Macri en la presidencia habría sido letal para los ciudadanos: “nos pasaría lo que sucede en Estados Unidos”.

El coronavirus continúa afectando a muchísimos ciudadanos argentinos, y a miles a nivel mundial. Sin embargo, en nuestro país se han tomado medidas tempranas para combatirlo y aplanar la curva de contagio gracias a la decisión de Alberto Fernández y su gabinete.

Justamente, en esta sintonía, Jorge ‘Roña’ Castro aprovechó para resaltar el trabajo del Presidente y destrozar a Mauricio Macri.

En diálogo con Cerca del Ring, el ex boxeador argentino sentenció: “Con esta pandemia, si estuviera (Mauricio) Macri, nos cagábamos muriendo todos en Argentina. Nos pasaría lo que sucede con (Donald) Trump en Estados Unidos, donde miles de personas mueren por el virus. A Macri no le importaba nada, si la gente tenía para comer, si laburaba o no, no le interesaba”.

“Fue un presidente que peleaba para los ricos, y Argentina necesita siempre alguien que labure para los pobres. Este tipo (Alberto Fernández) se puso el país al hombro con todos los problemas que tiene y justo vino la pandemia”, agregó Castro, quien se encuentra llevando a cabo la cuarentena en la localidad bonaerense de Temperley.