Romina Malaspina difundió con errores ortográficos una fake news y la liquidaron

En las últimas horas, Romina Malaspina se convirtió en tendencia en Twitter por un polémico mensaje criticando al gobierno. Los errores ortográficos y la noticia falsa que publicó hizo que muchos usuarios la criticaran. Ante esta situación, la conductora se defendió de los duros comentarios.

La periodista criticó la supuesta decisión estatal de aumentar el impuesto a las ganancias de 35% a 41% y los mensajes comenzaron a llegar luego de que las autoridades salieran a desmentir la información. “Impuesto a la ganancia va a pasar del 35% a 41%. Si este país ya está bien echo mierda con este disparate lo van a hacer más mierda aún. Que ganas le la pueden quedar a emprendedores de salir adelante si te chupan casi la mitad de lo que ganas. RESCÁTENSE UN TOQUE WACHO”, lanzó en su cuenta de Twitter.

Durante este viernes, el Gobierno desmintió la operación mediática que comenzó a viralizarse en redes sociales y señalaron a la agencia Télam que la reforma impositiva que se está analizando buscará “ampliar la base imponible de los impuestos progresivos”, de manera tal que “paguen más los que más tienen”.

Por otro lado, cuando los diferente usuarios le comenzaron a recordar la falta de la letra “H” en la palabra “HECHO”, Malaspina no se quedó callada y afrontó las agresiones con unos duros mensajes.

“SI me comí la H, CUAL HAY? AY MIREN SE COMIÓ UNA H!! Busquemos el error!!! Juzguémosla pues somos todos perfectos!! De que se la dan caretas?? El mensaje lo entendieron bien claro, si tienen incomprensión lectora no es mambo mío. No me rompan los huevos”, expresó Romina muy furiosa.

Pero lejos de calmarse la situación, los usuarios siguieron respondiendo a las fuertes publicaciones que seguía lanzando la conductora del noticiero de Canal 26, que estaba notablemente furiosa.

Fuente: Minutouno.com.ar