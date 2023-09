Rodrigo de Paul está en la Argentina y se conocieron nuevos conflictos con Camila Homs

Rodrigo de Paul se encuentra en Argentina por el partido frente a Ecuador, y salieron a la luz nuevos conflictos con su ex pareja, Camila Homs.

Rodrigo de Paul volvió a la Argentina para el partido de eliminatorias que jugó la Selección frente a Ecuador. Si bien fue una noche de festejos, este viernes se conocieron nuevas internas entre el futbolista y su ex pareja, Camila Homs.

La modelo debutó como bailarina esta semana en la pista de Bailando 2023 (América), y durante el programa no pudo mencionar al futbolista, ya que el mismo le puso un bozal legal que también implica que no pueda llevar a sus hijos al estudio para no exponerlos.

Según comentó la periodista Nancy Duré en Socios del Espectáculo (El Trece), es acá donde comienza el nuevo conflicto en la familia. «La familia de Camila Homs indignadísima, vio por televisión que el chiquito de dos años (Bautista) estaba en la cancha. Se pusieron furiosos, primero porque no sabían que iba, y segundo porque después no deja que ella muestre a los chicos», contó.

«Ellos tienen un diálogo mínimo solo por los chicos, él no para de llorar por Tini porque quiere volver pero ella no. Y Camila, si bien está en la suya, ni a ella ni a la familia le gustó ver al nene ahí», continuó.

«Más allá de mostrarlo o no mostrarlo, lo que le indigna a Camila es que de Paul no quiere que ella lleve a su trabajo actual a los nenes, se lo prohibió. Pero por otro lado, él los lleva al trabajo de él», sumó el conductor Rodrigo Lussich.

