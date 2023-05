River: Demichelis y el llamado de atención que recibió en la derrota ante Talleres

Como con Fluminense, el Millonario volvió a mostrar que tiene mandíbula de cristal. Los cordobeses fueron los primeros que le jugaron de igual a igual en la Liga y se llevaron los tres puntos.

Después de la agónica y muy festejada victoria en el Superclásico ante Boca, en su visita a Córdoba, River volvió a mostró otra cara, la de la mandíbula de cristal. Y si bien continúa siendo el líder de la Liga, con una buena ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, la caída ante Talleres representó un llamado de atención hacia el futuro.

El foco del análisis de la derrota ante Talleres se puso en uno de los dos cambios iniciales (el otro fue lógico, el ingreso de Paulo Díaz por Emanuel Mammana, lesionado) que dispuso Demichelis. No solo en cuánto a nombre, sino debido a que la salida de Rodrigo Aliendro y el ingreso de Salomón Rondón provocó una modificación del esquema.

El entrenador de River prescindió de un volante que es de los más regulares del plantel. Y desarmó una de las principales fortalezas de su equipo: el mediocampo. Con la intención de presionar más arriba y tratar de recuperar mucho más la pelota en campo contrario. Pero el plan no salió. Y, además, algunos rendimientos individuales bajos también conspiraron contra la idea planteada en el Kempes.

“Talleres usa un sistema táctico similar al de Huracán: para defender, un 4-4-2; cuando tienen la pelota, 4-2-3-1. Veíamos que se quebraban muchísimo a la hora de iniciar, se partían y terminábamos quedando 5 contra 5. Nosotros nos defendimos con seis y pretendimos robar y hacer daño con De la Cruz, Nacho, Barco y los dos puntas jugando mano a mano. En Huracán salió bien y acá, no”, explicó Demichelis en la conferencia de prensa posterior al encuentro. Y agregó: “Estábamos convencidos, ellos no tenían mucha gente en el medio, se partían muchísimo. Por eso lo entrenamos desde el principio de la semana”.

Con su explicación, Demichelis reveló que cambió el sistema en función del rival, algo que ya había hecho en otros partidos y que los técnicos modernos habitualmente hacen, aun si ganan o juegan bien el partido anterior. Ahora, ¿era lógico cambiar ante un rival que se sabía que iba a atacarlo a River? ¿Tenía razón de ser la modificación cuando el equipo se siente mejor jugando con cinco volantes?

Garro le comió la espalda a los volantes de River todo el partido y celebró por dos. Foto: Juan José García.

En el partido al que Micho hizo referencia en el Palacio Ducó, en el que River jugó con cuatro volantes y dos delanteros y tuvo una destacada actuación, el que jugó al lado de Enzo Pérez no fue De La Cruz sino Aliendro. Y si bien el uruguayo recupera pelotas, es un mediocampista ofensivo que está siempre más lanzado y el mendocino quedó igual muy solo en la mitad de la cancha, a diferencia de lo que sucede cuando está el ex Colón.

Por otro lado, ¿es natural comparar a Huracán con Talleres? Si bien pueden pararse de la misma manera, a la hora de defender y atacar, ¿las características de los futbolistas son las mismas? ¿Son idénticos Valoyes, Garro y Sosa a Gudiño, Pata Castro y Gauto, los tres mediocampistas ofensivos del Globo en el encuentro ante River? En sus respuestas futbolísticas, Demichelis habla mucho de números de sistemas tácticos. También lo hace sobre las condiciones de los futbolistas, pero prevalecen la disposición del esquema.

¿Y el contexto no se lo tiene en cuenta? Luego de la goleada con Fluminense también había hecho una gran referencia teórica a que con el 3-3-1-3 se podía romper el 4-4-2 rival, pero se estaba en desventaja en el marcador en el Maracaná ante el mejor equipo de Brasil en la actualidad y dos de los tres defensores que quedaron eran laterales y el único marcado central estaba amonestado.

Ante Talleres, River pareció cometer el mismo error de no encuadrarse en el contexto del partido. Y si bien tuvo momentos de buen fútbol a partir de rápidas asociaciones entre los mediocampistas y contó con llegadas como para convertir, pagó caro que Enzo Pérez estuviera bastante solo en el centro y no poder cubrir bien el ancho de cancha. Si el plan ideado se pensó más en función del rival, ¿no hubiese sido más razonable el ingreso de Pablo Solari y no de Salomón Rondón para espejar el esquema con un 4-2-3-1 más dinámico?

“Se perdió contra un buen equipo, que por momentos nos la puso bien difíciles, cosa que no nos venía pasando. Hay que felicitar a Talleres que, ante un mínimo error nos hizo sacar del medio”, remarcó Demichelis. No solo eso. El equipo cordobés, que fue de los pocos que atacó a River, expuso las falencias del líder del campeonato y le dio un llamado de atención.

