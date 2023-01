River arranca la era Demichelis ante Central Córdoba

El encuentro se desarrollará desde las 21.30 en el Estadio Único Madre de Ciudades, que estará repleto y con la presencia de 8.000 neutrales, un eufemismo para definir a los hinchas de River. Facundo Tello será el árbitro, Darío Herrera estará a cargo del VAR y la transmisión será de TNT Sports.

Llegó la hora del estreno oficial de Demichelis. Pasaron los amistosos de pretemporada en los que el equipo fue de menor a mayor, con empate ante La Calera de Chile (0-0) en San Luis, y triunfos frente a Monterrey de México (1-0), Millonarios de Colombia (2-0) y Vasco da Gama de Brasil (3-0), en Estados Unidos, y Racing de Uruguay (3-1), en el River Camp.

No es una sencilla tarea para el ex zaguero y entrenador de los juveniles del Bayern Múnich alemán, es siempre una empresa de enorme trascendencia ser DT de un gigante como River pero más aún en esta coyuntura reemplazando a Gallardo, el técnico más ganador de la historia millonaria.

Demichelis, de 42 años, llega con su impronta y manejando al plantel más importante en calidad y cantidad de la la LPF. Asoma como un entrenador exigente que no resignará protagonismo con su equipo, con firmeza y disciplina, dejando un poco de lado la salida prolija desde el fondo como marca registrada.

Este River no apostará tanto a tener la posesión del balón, la idea de Demichelis es acentuar una verticalidad total y rápidas transiciones, diferencias que podrían saltar a la vista con respecto a lo hecho por el River de Gallardo más afecto a la elaboración de juego.

Al plantel millonario se le sumaron Matías Kranevitter (sufrió una grave lesión ante La Calera y aún no está recuperado), el regreso desde Brasil de Nacho Fernández, Enzo Díaz de Talleres y se espera que la semana próxima llegue el venezolano Salomón Rondón, quien viene del Everton inglés.

River va por todo, tiene un 2023 con LPF, Copa Argentina y Copa Libertadores y el 22 de febrero próximo enfrentará a Banfield en una semifinal de Trofeo de los Campeones 2020 para definir ese trofeo ante Boca el 1 de marzo.

En Central Córdoba también habrá un debut en el banco de suplentes y será el del entrenador Leonardo Madelón, quien reemplazó a Abel Balbo, hoy técnico de Estudiantes de La Plata.

El Ferroviario tiene muy claro el objetivo y es sumar puntos para engrosar el promedio en la tabla que definirán los descensos. Inicia la temporada con 1,164 y supera a Sarmiento, Platense y Arsenal y depende de los que suceda con los cordobeses ascendidos, Belgrano e Instituto.

Central Córdoba afrontará la LPF con un plantel prácticamente nuevo, del que solo unos pocos futbolistas apostaron a quedarse e intentar seguir en el club.

Llegó al club una figura con gran experiencia como Luis Miguel Rodríguez (ex Atlético Tucumán y Colón, compra a Colón), no sería titular, y se suma casi 20 jugadores siendo los más destacados Lucas Gamba (ex Rosario Central y Huracán) y Ciro Rius (ex Atlético Tucumán).

En la historia jugaron cuatro veces y en todas ganó River: dos de ellas en Nuñez y dos en Santiago.

POSIBLES FORMACIONES

Central Córdoba (Santiago del Estero): Marcos Ledesma; Julián Navas, Fabio Pereyra, Gustavo Canto y Marcelo Benítez; Ciro Rius, Jesús Soraire, Enzo Kalinski y Leandro Ciccolini; Lucas Gamba y Facundo Castelli. DT: Leonardo Madelón.

River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Emanuel Mammana, Jonatan Maidana y Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nacho Fernández y José Paradela; Pablo Solari y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Único Madre de Ciudades.

Hora: 21.30.

