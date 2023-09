Rivas Piasentini aseguró que Milei intenta confundir: «Muchos creen que cobrarían los mismos ingresos en pesos y en dólares»

El Ministro de Hacienda de la provincia, Marcelo Rivas Piasentini habló con Radio Dos en Lo Bueno, lo malo y lo feo.

«Esto es un tema que también preocupa a los municipios. Están elaborando sus presupuestos que van a enviar al Consejos Deliberantes a hablar con esta noticia que van a tener una caída de recursos. No nos olvidemos que estos recursos que invierten en la provincia, el 19%, se envía al régimen de coparticipación de impuestos municipales, así que también va a haber una caída significativa. Hay más de 70 municipios que tienen distintas características, pero en líneas generales, algunos más, algunos menos, pero todos van a estar golpeados claramente porque, por un lado, tenemos una inflación creciente y, por otro lado, arriba en los recursos. O sea, estamos en el peor de los escenarios, si lo vemos desde ese punto de vista.

Presupuesto provincial

«Lo tenemos que presentar al Gobernador, el Gobernador toma siempre las definiciones finales en ese sentido y, una vez que esté en condiciones, ya estaríamos para elevar a la legislatura provincial. Así que estamos trabajando ya en ese armado. Pero más allá de las cuestiones técnicas, digamos, también los tiempos políticos y electorales van a influir, me imagino, digamos, para saber esto, quién puede ganar, quién va, si hay segunda vuelta.

Presupuesto nacional

«Incluso el Gobierno Nacional envía al Congreso un proyecto de presupuesto, pero para que no se trate hasta después la elección con todo lo que eso significa de la variación que va a haber de ese presupuesto que fue presentado en caso de que salga la ley de impuestos a las ganancias, que altera totalmente el número. Las faltas macrofiscales del Gobierno Nacional para el año que viene plantean alrededor de un 70% de inflación, algo absolutamente ilusorio. Sabemos que la inflación de dos dígitos es probable que se mantenga por varios meses»

Criticas a Massa

«Creemos que hay una falta de profesionalismo muy acentuada. Vemos que están intentando ver cómo se llega al 22 de octubre sin pensar en el daño a futuro que puede llegar a quedar para todas las provincias»

«No vamos a llegar a equilibrar por más crecimiento que tengamos de nuestros recursos propios. Estamos realmente preocupados por esta situación. Ojalá no llegue a materializarse, pero nos tenemos que preparar para este tipo de contingencias que golpean durísimo a las finanzas públicas de la provincia de Corrientes»

Dolarización

«Hay un tema bastante profundo y yo creo que los argentinos, la mayoría está acostumbrada a pensar en dólares. Ahora, la dolarización así tal cual planteó Milei, vemos que otra vez estamos hablando de una sucesión de medidas o de propuestas que realmente son difíciles de materializarse. La dolarización no es tan sencilla, cambiar pesos por dólares», explicó.

«Lo que intenta confundir básicamente es que la gente cree que cobraríamos los mismos ingresos en pesos y en dólares como si fuera una relación uno a uno, situación que obviamente eso es absolutamente absurdo pensar de que eso se puede llegar a dar», remarcó.

«Creo que hay que fortalecer el peso, me parece que hay que trabajar muchísimo en fortalecerlo, es nuestra moneda, tiene que ver con nuestra soberanía, tiene que ver con nuestros orígenes, nuestras raíces. Me parece que hay que trabajar muy fuerte en cómo bajar la inflación, que eso realmente corroe muchísimo, y el déficit fiscal que es un tema no menor que hay que empezar a resolverlo», indicó.

Déficit fiscal

«El déficit fiscal es lo que ocurre también en las economías domésticas, nosotros hemos determinado ingresos y gastamos más de lo que recibimos. El Gobierno Nacional cubre esa diferencia a través de emisión monetaria. Esto es lo que tenemos que dejar de hacer y muchas veces buscar no soluciones tan complejas, muchas veces sería muy interesante que el Gobierno Nacional mire a las provincias, provincias como la nuestra, con su privacidad fiscal de hace muchos años, haciendo medidas absolutamente sensibles, es decir, manejándose dentro de los parámetros de los recursos con que dispone, de esa manera puede llegar adelante política pública de recuperación del salario, de inversiones, de avanzar en las preparaciones de los servicios, en equipamiento, etcétera. O sea, parece que muchas veces los economistas tendemos o tienden a pensar que las soluciones deben ser muy complejas»

COMPARTIR