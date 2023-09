Riesgo Javier Milei: advierten sobre «el enorme peligro que corre la democracia»

En respuesta al «acto reivindicatorio de la dictadura» organizado en la Legislatura porteña por La Libertad Avanza, la fuerza de ultraderecha que postula a Javier Milei y a Victoria Villarruel como aspirantes a la presidencia y a la vicepresidencia de la Nación, personalidades e instituciones de numerosos ámbitos de la vida pública advirtieron sobre «el enorme peligro que corre la democracia argentina» y le dijeron «¡Nunca Más!» a «manifestaciones que hacen apología del genocidio».

«Con este repudio, nos sumamos a las organizaciones de Derechos Humanos y los partidos y organizaciones políticas que convocaron a manifestarse ante un hecho que pone en riesgo los principios fundamentales del sistema democrático».

«Somos quienes preferimos los puentes a los muros, pero que en estas circunstancias, queremos construir, ladrillo por ladrillo, una alta e infranqueable muralla para los que añoran volver a los años de plomo de 1976. Aquellos que, mediante falsos profetas pretenden hacerlo a través de las urnas, estafando a un pueblo al que la democracia todavía no pudo satisfacer en todas sus legítimas demandas, no deben pasar. NO PASARÁN».

Firmantes

Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz) José Luis Rodríguez Zapatero (Ex Presidente de España),Ernesto Samper ( ex presidente de Colombia), Taty Almeida Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abel Furlán (Sec. Gral. UOM) Nora Cortiñas Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Baltasar Garzón (Jurista español, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), Ricardo Alfonsín (Embajador Argentino España), Atilio Borón (Politólogo, escritor), Marcelo Falak ( periodista) Luis Hipólito Alén ( Ex subsecretario de Derechos Humanos a partir de 2011), Marco Aurelio de Carvalho, abogado, fundador de la Asociación Brasilera de Juristas por la Democracia, BRASIL), León Gieco (músico ), Víctor Heredia (músico, escritor), Pablo Moyano (CoSecretario Gral CGT), Gisella Marziotta (Diputada nacional, periodista y escritora), entre otros