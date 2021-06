Richmond reveló cómo llegó a producir la Sputnik V en Argentina

El presidente del laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, aclaró este martes que el acuerdo para la producción local de la vacuna Sputnik V se desarrolló gracias a la empresa india Hetero y no a gestiones realizadas por el Gobierno Nacional.

«Fuimos invitados a participar a través del laboratorio Hetero. No lo indicó el Gobierno nacional. Yo no tenía la menor idea de que la gente de Hetero me iba a llamar desde Moscú para trabajar en esto», remarcó el presidente de Richmond en la reunión plenaria que mantuvieron los diputados de las comisiones de Salud y Legislación general con los representantes de los laboratorios Pfizer y Richmond.

«Por supuesto que accedimos ante semejante desafío y estuvimos a la altura porque vamos a empezar a producir. Podemos llegar a hacer hasta cinco millones de dosis de los dos componentes al mes«, indicó Figueiras, quien además aclaró que el precio de la vacuna «no se va a modificar, se fabrique en la Argentina o en otro lado».

«Hay que llevar tranquilidad porque con el primer componente de la vacuna podemos evitar el colapso sanitario«, manifestó Figueiras.

El primer lote con el principio activo de la Sputnik V para comenzar la producción en Argentina llegará hoy en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y estará listo para el 19 de junio.

Ley de vacunas

El encuentro fue convocado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, con el objetivo de que los diputados puedan sacarse dudas respecto a los acuerdos alcanzados por los laboratorios y las gestiones por ahora fallidas para obtener la vacuna de Pfizer.

Durante el encuentro, del que era muy esperada la participación de Nicolás Vaquer, representante de Pfizer en Argentina, surgió que la negociación entre el Gobierno y la empresa fundada en Brooklyn, Nueva York, que el marco legal vigente «no es compatible» para firmar un contrato.

La Ley de vacunas fue aprobada en noviembre de 2020 en el Congreso con 230 votos positivos, tanto del oficialismo como de la la oposición, que aportó al menos 44 del PRO y 40 de la Unión Cívica Radical (UCR).

Vaquer, de Pfizer, negó además que se hayan pedido pagos indebidos o que hubiera exigido la participación de un socio local, dos denuncias mediáticas realizadas por la presidenta del Pro, Patricia Bullrich.

