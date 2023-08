Ricardo Zielinski destacó que Independiente hizo «un buen mercado de pases»

En la previa al duelo de Copa Argentina de este martes, Ricardo Zielinski analizó de manera positiva las incorporaciones de Independiente. Pidió por «sentido de pertenencia».

Independiente fue uno de los últimos clubes del fútbol argentino en comenzar a reforzarse y el último de los grandes. Sin embargo, la semana pasada aceleró y cerró a cinco incorporaciones, por lo que el DT Ricardo Zielinski calificó positivamente el mercado de pases.

“Todos los equipos se pelean por los mismos jugadores, no hay muchas opciones, pero hicimos un buen mercado. Estamos conforme con los chicos que trajimos», aseguró el entrenador del Rojo, en la conferencia de prensa que brindó este lunes en la previa del choque con Central Córdoba, por los 16avos de final de la Copa Argentina, a disputarse este martes en el estadio Mario Alberto Kempes.

De todos modos, Zielinski aclaró que todavía no se bajan del mercado: «Estamos buscando un delantero y un central más. Hemos traído jugadores en todas las líneas, no queremos cometer errores; necesitamos que quienes vengan nos den una mano enorme”. En ese sentido, fue ofrecido el punta ecuatoriano Miguel Parrales, con presente en Guayaquil City.

Por otro lado, Zielinski destacó la llegada de Federico Mancuello: «Lo conozco porque lo tuve en Belgrano. Es importante tener jugadores con ese sentido de pertenencia. Después veremos el tema de la capitanía y esas cosas”. La mala para el Ruso es que no llegó el transfer del volante, por lo que no podrá estar disponible ante el Ferroviario.

Del mismo modo, tampoco viajó el defensor colombiano Felipe Aguilar, por lo que ambos tendrán que esperar para debutar hasta el sábado, cuando Independiente reciba a Colón de Santa Fe por la primera fecha de la Copa de la Liga. Alexis Canelo, el último refuerzo, se sumará el miércoles al plantel.

Por último, y con respecto a las críticas recibidas por los malos resultados hilvanados en el tramo final de la Liga Profesional, dijo: «En todos los lugares en los que he participado, mi renuncia siempre ha estado arriba de la mesa. Soy alguien honesto y cuando la cosa no funciona, no funciona. No tengo problemas en decirles que la renuncia mía siempre está».

El equipo para enfrentar a Central Córdoba

Los únicos dos refuerzos que estarán disponibles son Mauricio Isla y Lucas González, y de hecho, ambos arrancarían como titulares. Mientras que la gran sorpresa en la lista de convocados es la presencia de Tomás Pozzo, quien regresa tras la rotura de ligamentos que sufrió a principio de año.

El 11 que probó Zielinski: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Cristian Javier Báez, Edgar Elizalde, Ayrton Costa; Lucas González, Iván Marcone, Sergio Ortiz, Martín Sarrafiore; Brian Martínez y Martín Cauteruccio.

