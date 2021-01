Ricardo Colombi: “hay dirigentes que no salen del aire acondicionado”

El Senador Provincial Ricardo Colombi manifestó que “ECo es una alianza social y política, no hay que olvidarse de eso, algunos tienen aire triunfador, quienes escriben el diario de Yrigoyen, quienes le mojan la oreja, hay que tratar que el árbol no tape el bosque, de no poner el carro delante de los caballos”.

Además, remarcó que “hay declaraciones que no sirven para nada, hay dirigentes que no recorren, que no salen del aire acondicionado, no andan por la calle, no salen del café; no hablan con el empresario, el docente, el policía, el comerciante, el productor”.

El senador provincial de la UCR, Ricardo Colombi, sobre el diálogo que mantuvo con el gobernador Valdés el día de ayer, mencionó que “fueron cuestiones institucionales, con el gobierno provincial y local, análisis de municipios que tenemos que recuperar”.

A su vez, si tiene una relación normal con el gobernador Valdés, el senador provincial, expresó que “siempre hubo buena relación, no sé por qué se busca otra cosa, la sociedad espera que sus gobernantes piensen en grande”

