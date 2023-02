Ricardo Caruso Lombardi fue operado de un tumor en la cabeza

El propio director técnico de 61 años y de último paso por Deportivo Español habló sobre su enfermedad en una entrevista con el medio «El Ascenso X3» y reveló que los primeros indicios le aparecieron cuando dirigía a Belgrano de Córdoba, club en el que estuvo entre 2019 y 2021.

«Empecé a sentir un dolor justo arriba de la oreja. Me ponía hielo, pero no le daba mucha importancia. Pero como mi papá había tenido un aneurisma fui a hacerme un chequeo. Tenía un tumor en la cabeza», confesó Caruso, quien desde hace varios meses se desempeñaba como columnista del programa de televisión, TN Deportivo.

«Estuve en varios hospitales, clínicas y en síntesis o me operaba o me quedaba ciego», reveló el entrenador. Y agregó: «Me interné en el Mater Dei, me operaron por 6 horas y el lunes me sacan los puntos. Obviamente que después voy a tener que hacerme chequeos».

Por suerte para él, el tumor fue agarrado a tiempo y no pasó a mayores. Ahora, el siempre polémico entrenador comenzará su rehabilitación y seguramente se lo volverá a ver próximamente en pantalla nuevamente. ¿Volverá a dirigir? Lo importante es que se recupere bien.

