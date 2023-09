Ricardo Alfonsín le contestó a Bullrich: “El radicalismo no tiene nada que ver con lo que ella representa”

El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, ratificó hoy su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y dijo que el radicalismo “no tiene nada que ver con lo que representa” la postulante de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich.

”El radicalismo no tiene nada que ver con lo que ella representa ni con lo que propone. No es que yo esté en contra de ella ni de alguien en particular, yo no hago consideraciones personales. El programa de JxC no tiene nada que ver con el radicalismo, al contrario, y el programa de UxP está más cerca del UCR. Es una cuestión programática y lo saben perfectamente”, dijo Alfonsín en declaraciones a Radio 10.

De esta manera, el dirigente de origen radical le contestó a Bullrich, quien en las últimas horas criticó a Alfonsín por llamar a votar a Massa.

”Por más apellido que tenga ninguno lo va a seguir”, había dicho Bullrich anoche en declaraciones televisivas.

”Digo lo que pienso y pienso lo que digo, creo que JxC no tiene nada que ver con la identidad del radicalismo, con su razón de ser y con los intereses que hemos querido representar”, agregó hoy Alfonsín.

Por otra parte, consultado sobre si ´serán muchos los que seguirán su mensaje´ el embajador en España respondió que “ya hay un 30% de los afiliados, por lo menos, que está muy desconforme y algunos están votando ya”.

Según datos de oficiales de la Cámara Nacional Electoral (CNE) de abril último, la UCR cuenta con 1.852.571 afiliados. El radicalismo lidera la cantidad de afiliaciones en cinco distritos: Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Catamarca y Mendoza, y es la segunda agrupación en otras 14 provincias.

