Revés judicial para Tato Romero Feris de la Cámara Nacional Electoral

De acuerdo a la información a la que accedió Radio Sudamericana la Cámara Nacional Electoral resolvió rechazar el pedido de Tato Romero Feris, para poder votar en las próximas elecciones.

La Cámara Nacional Electoral, detalló “los agravios invocados por el actor no encuentran sustento lo debatido y resuelto por este tribunal, por lo que no siendo aquí aplicable el criterio que resulta de dicho precedente, la inconstitucionalidad alegada sobre esa base no puede ser admitida”.

El periodista de Radio Sudamericana explicó “se rechazó lo peticionado por Romero Feris ante la Justicia Federal, esto es una resolución de la Cámara Nacional Electoral, sobre una petición para poder votar en la próximas elecciones”.

Cabe aclarar que Raúl Romero Feris, fue inhabilitado de por vida para poder votar y ejercer un cargo público, él había hecho una presentación sobre los artículos que lo impiden que pueda llegar a votar y ser elegido ante la justicia.

