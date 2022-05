Revelaron qué decía Maradona de Messi en la intimidad

«En el grupo de trabajo era lo mismo. Siempre nos decía: ‘Este enano cuando se enchufa, la rompe, te pinta la cara’. Por suerte le salió el logro de la Copa América, todos criticábamos eso que no tenía títulos en la Selección, pero cuántos grandes jugadores no salieron campeones del mundo. Di Stéfano, Cruyff… Todos queremos que salga campeón del Mundial. Pero si tuvo todos los logros que tuvo… Es impresionante, superó a todos en goles, partidos, títulos«, explicó Lemme en Infobae.

«Hasta estando mal físicamente, Maradona tenía un guante. Y le decía a Messi: ‘Vos ponele el cuerpo arriba de la pelota’. Y lo asimiló. ¿Viste cuando un chico ve a un profesor que quiere? Bueno, así era la relación. Con todo el grupo. Lamentablemente a Diego no lo tenemos más. Tenían carácter distinto. Diego si tenía que insultar a alguien, insultaba. Messi es más pensante, menos visceral», aseguró quien también supo segundear a Carlos Bilardo en Sevilla.

«Es un extraterrestre. Messi es un chico sencillo, se daba, saludaba, era uno más. En el grupo, cuando lo veías que practicaba, en el desayuno, la cena, no se notaba que era el distinto. Una humildad terrible. Estoy re contento de haberlo dirigido. Todo lo que tiene se lo ganó con lo futbolístico y lo humano. Nosotros le buscábamos el pelo al caramelo, que no canta el himno, que no juega igual que en Europa… Y uno que convivió con él, es el de siempre. Lógico, la experiencia te da el crecimiento, siempre fue líder en la cancha. Ahora es más en la personalidad y que los chicos lo miran como lo miraban a Diego», opinó Lemme.

