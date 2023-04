Revelaron el motivo por el que Rusherking terminó su relación con la China Suárez: ¿Wos sería el tercero en discordia?

La China Suárez y Rusherking confirmaron su ruptura a través de las redes sociales y Paula Varela contó en Socios del Espectáculo (El Trece) cuál habría sido el motivo que llevó al cantante a tomar la decisión.

La periodista aseguró que los celos y la diferencia de edad fueron cruciales para que los famosos decidieran distanciarse. «Viene habiendo un problema de celos cruzados, pero están fundamentados y por eso Rusherking es el que toma, dulcemente, la decisión de separarse de esta relación«, afirmó Paula.

El cantante estaría en una etapa muy diferente a la de la China y esto habría empezado a causar roces entre ellos, por lo que Varela aseguró: «Él ya no está como para un compromiso, estar con una mujer como la china implica un montón de cosas, es una mujer que es madre, ella quería envejecer con él, el tiene 22 años. Él empieza a ir solo a las Bresh, porque la China obviamente a veces no lo podía acompañar, y empiezan a haber mensajitos con chicas de su edad. Ellas la ven a la China como una señora grande, tres pibes…«.

Según la periodista, los allegados del artista tendrían una visión bastante fuerte sobre la actriz y la forma en la que se manejaba con Rusher: «Lo que dicen es: era tóxica y muy pesada con él a la hora de ver… ‘¿dónde estás?’, ‘¿qué hiciste?’, y a Rusher esto le empezó a pesar«.

Asimismo, Paula confesó qué es lo que habría hecho la China que no fue del agrado del artista: «Los celos de Rusher tienen que ver con que antes de ponerse en pareja con él, el blanco de la China había apuntado a Wos. Hay mensajes que intercambiaron, todo lindo con la China, pero la cosa no arrancó, él no quería compromisos. En el mundo de Rusherking, son nombres muy importantes estos… ‘Lo intentaste con Wos, lo intentaste con este, lo intentaste conmigo y caí yo’, eso es lo que siente él«.

