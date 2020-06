Revelaron cuál fue la causa de la muerte de Gustavo Guillén

El dato lo aportó Diego Muniagorrí, el médico que lo atendió en el sanatorio Los Tilos de La Plata.

La inesperada muerte del actor Gustavo Guillén sacudió a todos en el ambiente artístico y si bien quedan muchas dudas con respecto a su muerte, el médico Diego Muniagorrí, quien lo atendió en el sanatorio Los Tilos de La Plata, ayudó a esclarecer las causas de su muerte. El fallecimiento se debió a una “sepsis con falla multiorgánica”, una “patología muy grave y con mal pronóstico”.

“El paciente ingresó el 25 de mayo, y fue directamente a terapia intensiva. Ya había tenido una intervención en este sanatorio, el 8 de mayo para hacerle una biopsia. Estaba muy deshidratado, muy adelgazado, en mal estado general, no estaba orinando y los días previos sufrió hematuria (sangre por la uretra). No es normal en una persona joven, que además estaba bien cuando se le hicieron los prequirúrgicos cuando se lo operó tres semanas antes. Entró con insuficiencia renal, falla hepática, con trastorno de la coagulación. Es una patología grave la que tuvo”, sostuvo el médico en diálogo con “Confrontados” (El Nueve).

Además, detalló que se buscó el foco infeccioso, se le hicieron cultivos de sangre y orina, y empezaron a hidratarlo. “Estuvo siempre consciente, hasta la última cirugía, que salió con respirador. Nunca se enteró de su diagnóstico porque los resultados de la biopsia estuvieron el miércoles y lo operaron el jueves”, describió.

Luego de su testimonio, también habló Silvana Alberti, su compañera en el programa de radio que tenía Guillén. “Me agarró por sorpresa la noticia de su muerte. Me enteré a través de una amiga que me mandó la captura y pensé que era una broma. Me cayó como un balde de agua fría. No estaba enterada, ni siquiera me comentó nunca que se sentía mal. Lo veía bien, vital, con energía. Evidentemente, esto sucedió en un mes y pico que no nos vimos. Hablábamos por Whatsapp pero nunca mencionó nada. Ni bien me enteré, empecé a revisar el celular y encontré unos videos de cuando llevó a la radio a su hijo Pedro, y el corazón se me hizo trizas”, expresó la periodista, que trabajó junto al actor en FM Única de La Plata.