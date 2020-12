Revelan que a Gallardo le ofrecieron a Villa: «Lo bien que hizo en no agarrarlo»

Gustavo Yarroch, periodista de ESPN que sigue de cerca el mundo River, reveló en el programa Fútbol 360 que a Marcelo Gallardo le ofrecieron al colombiano Sebastián Villa hace unos años. Luego, el delantero terminaría fichando en Boca.

«Voy agregar un dato: a Gallardo le ofrecieron a Villa en su momento», contó Yarroch. Al instante, Leo Gentili lo interrumpió para criticar al colombiano: «Lo bien que hizo en no agarrarlo. Porque no da la talla en los partidos importantes, se borra y no aparece».

Leonardo Astrada trató de poner calma al debate, pero ya era tarde. «Mientras tanto, sigue perdiendo finales», continuó, picante, Gentili.

Perfil