RENEGADA: Detuvieron una función de teatro porque Patricia Bullrich no quería respetar los protocolos

Ocurrió en el Multiteatro durante la obra Acompañamiento, protagonizada por Luis Brandoni. El periodista y abogado, Christian González D’Alessandro, relató en Twitter y luego en C5N, el insólito episodio que sufrió

D’Alessandro contó que una pareja se sentó detrás suyo, sin respetar las medidas de seguridad. «Hice parar la función. Dije que corran a esa gente, que el teatro no respetaba las medidas de seguridad. Con sorpresa me di cuenta que esa pareja era Patricia Bullrich y su acompañante, un tal Guillermo, los que estaban incumpliendo, además de haber entrado tarde a la función«, recordó.

«Con poca vergüenza, al parecer, el señor con el que estaba ella, se corrió un poco pero siguió sin respetar nada. Brandoni, enojado porque hice parar la función, me dijo que si me quería ir me devolvían el dinero. Por supuesto no me fui porque yo quería ver la obra», lamentó el periodista y abogado que ratificó su relato en diálogo con C5N.

Por último, D’Alessandro disparó contra Patricia Bullrich, a quien calificó como «una persona que se caga en la gente, en el laburante del teatro y en toda la sociedad», y concluyó: «Ahora corroboré lo que realmente es. El teatro es seguro, lo que lo vuelve inseguro es la miseria humana de gente como esa mujer».

