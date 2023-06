Reino Unido dice que las tropas rusas están muriendo al huir de Ucrania «a través de sus propios campos de minas»

Durante los últimos días, Ucrania avanzó con su contraofensiva para intentar romper la línea de defensa de Rusia en los territorios fronterizos que permanecen bajo su ocupación. En ese sentido, el Ministerio de Defensa de Reino Unido destacó el desempeño ucraniano, a la par que afirmó que las fuerzas de Moscú están muriendo por «huir a través de sus propios campos de minas».

Según una actualización de inteligencia del Ministerio de Defensa británico difundida durante el fin de semana, se cree que las fuerzas ucranianas lograron un buen progreso penetrando la primera línea de defensa rusa en algunas áreas. A su vez, la cartera de Defensa indicó que este avance fue más lento en otras zonas.

En ese sentido, precisó que, en el transcurso de las últimas 48 horas, «se llevaron a cabo operaciones ucranianas importantes en numerosos sectores del este y sur de Ucrania». Estos dichos coinciden con las afirmaciones de las fuerzas de Kiev, quienes para ese momento habían anunciado la liberación de cuatro aldeas ocupadas por las tropas del Kremlin, número que en la actualidad asciende a siete según funcionarios ucranianos.

Con respecto al ejército ruso, el informe calificó su desempeño como «mixto». «Es probable que algunas unidades estén realizando operaciones de defensa de maniobra creíbles, mientras que otras se han retirado en algún desorden», detalló. En esa línea, aseguró que notó un aumento en los «informes de bajas rusas a medida que se retiraban a través de sus propios campos de minas».

Esta actualización de inteligencia se corresponde con las observaciones de algunos analistas, quienes afirman que Ucrania lanzó la contraofensiva, con intensos combates reportados en tres frentes a lo largo de la línea de batalla de más de 900 kilómetros que separa a los ejércitos de Kiev y Moscú.

Combates «difíciles», pero con «avances»: Ucrania sostiene que recuperó siete aldeas

El gobierno de Ucrania afirmó este lunes que logró recuperar siete aldeas del sur y del este del país ocupadas por las fuerzas rusas. El avance militar se dio en el marco de la contraofensiva que está llevando a cabo Kiev desde los últimos días.

«Siete aldeas fueron liberadas», anunció la viceministra de Defensa Ganna Malyar a través de Telegram, haciendo referencia a varias localidades retomadas en la región de Zaporiyia. En ese sentido, la funcionaria precisó que los pueblos de Lobkovo, Levadne y Novodarivka, cerca de Zaporiya, habían sido recuperados, así como Storozheve, en el sur de la región de Donetsk. «La superficie del territorio que ha pasado bajo nuestro control es de 90 km2», aseguró.

Sumado a esto, el ejército ucraniano informó que estaba realizando avances sobre la región de Bajmut. «Las tropas ucranianas avanzaron de 250 a 700 metros en dirección a Bajmut», detalló al respecto el Ministerio de Defensa de Kiev.

Por su parte, Moscú señaló que sus tropas se mantuvieron firme en gran medida a lo largo de la línea del frente de batalla. En ese sentido, indicaron que repelieron los ataques ucranianos en la región de Donetsk, cerca de Velyka Novosilka, y también cerca de Levadne.

Al respecto, el Institute for the Study of War (ISW), un grupo de reflexión estadounidense, remarcó que «las fuerzas ucranianas han hecho avances visualmente comprobados en el oeste de la provincia de Donetsk y en el oeste del óblast de Zaporiyia, que las fuentes rusas confirmaron pero que han intentado minimizar».

Moscú señaló que sus tropas se mantuvieron firme y que repelieron algunos ataques.

Sumado a esto, analistas occidentales y oficiales militares advirtieron que cualquier esfuerzo para deshacerse de las tropas rusas atrincheradas, poderosamente armadas y capacitadas probablemente llevará meses. Asimismo, afirmaron que el éxito de cualquier contraofensiva ucraniana está lejos de ser seguro.

Respecto a la contraofensiva, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó este lunes que es «difícil», pero aseguró que las fuerzas ucranianas «avanzan». «Los combates son difíciles, pero estamos avanzando, eso es muy importante», señaló Zelenski en su discurso diario. Y agregó: «Doy las gracias a nuestros chicos por cada bandera ucraniana que vuelve a su lugar correcto en las aldeas de los territorios recientemente desocupados». Putin admitió la «notable» contraofensiva de Ucrania y puso fecha al arsenal nuclear en Bielorrusia

