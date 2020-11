March 29,2013: Father Raniero Cantalamessa speaks during the Passion of Christ Mass inside St. Peter's Basilica, at the Vatican.

Raniero Cantalamessa será cardenal pero no quiere ser obispo Francisco ha concedido una dispensa al capuchino que la solicitó. El cardenal designado y predicador de la Casa Pontificia Raniero Cantalamessa, a quien el Papa Francisco elevará a cardenalicio el 28 de noviembre de 2020, no será obispo, anunció el 18 de noviembre. El Papa le ha concedido una dispensa. El oficio de obispo no está necesariamente vinculado al de cardenal, pero generalmente se «ofrece» al futuro alto prelado que aún no es obispo como muestra de gratitud. El cardenal designado Cantalamessa, por su parte, ha decidido renunciar a ella. En las columnas del diario italiano Faro di Roma , el capuchino explicó por qué había pedido una dispensa, concedida por el pontífice. «La función del obispo», explicó, «es ser pastor y pescador. A mi edad [86 años], hay muy poco que pueda hacer como pastor; por otro lado, lo que podía hacer como pescador, lo puedo seguir haciendo proclamando la palabra de Dios». No es el único No será el único en estar en este caso dentro del colegio cardenalicio. El jesuita Albert Vanhoye, cardenal francés, rector emérito del Pontificio Instituto Bíblico y exsecretario de la Pontificia Comisión Bíblica, recibió dispensa por una razón similar cuando Benedicto XVI lo elevó a cardenalato en 2006. El franciscano albanés Ernest Simoni, creado cardenal en 2016 por el Papa Francisco por su valentía frente a la persecución bajo el régimen comunista de Enver Hoxha, también pidió dispensa de la ordenación episcopal. A diferencia del capuchino, el cardenal designado Mauro Gambetti, custodio del convento de los frailes menores franciscanos de Asís, será obispo el 21 de noviembre. El director de la Caritas romana, monseñor Enrico Feroci, por su parte, ya fue consagrado arzobispo el 15 de noviembre. Fue hasta entonces pastor del Santuario Romano del Divino Amor. El cardenalato, una forma de estar cerca al Papa «Para mí el cardenalato será otra forma de estar cerca del Papa y de apoyarlo con la oración y la Palabra», dijo Raniero Cantalamessa a la agencia italiana SIR, al comentar su nombramiento como cardenal (26.10.2020). «No hace falta decir que fue una sorpresa porque sabemos que esta es la forma de ser cardenal del Papa Francisco», dijo el predicador de la Casa Papal. «Tomo la nominación como un reconocimiento de la importancia de la Palabra de Dios, más que de mi propia persona, ya que mi servicio a la Iglesia ha sido -y, por expreso deseo del Santo Padre, seguirá siendo- casi sólo el de proclamar la Palabra, a partir de la Casa Papal». Un pastor a favor de la unidad de los cristianos «Entre los muchos mensajes que recibo de Italia y del mundo», revela Cantalamessa, «los que más me conmueven y me hacen regocijar son los de los pastores y líderes de otras denominaciones cristianas y de algunos amigos judíos, porque en estos años el Señor ha puesto en mi corazón un gran amor -totalmente correspondido- por la unidad de los cristianos y el diálogo entre las religiones». ¡Un pastor evangélico me escribió que era como si el Papa hubiera hecho cardenal a uno de ellos!». «El Papa Francisco habla a menudo de derribar muros y construir puentes», recuerda el recién elegido cardenal: «El Espíritu Santo me ha dado el don de poder aportar unas pequeñas piedras para la construcción de puentes entre los cristianos, siguiendo el ejemplo del constructor de puentes que es nuestro Papa».