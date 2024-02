Quién es Sean Rad, el multimillonario creador de Tinder con el que Milei mantuvo una charla

El emprendedor de 37 años nació en Los Angeles, California, y desde joven tuvo interés por los negocios digitales. Aunque la aplicación de citas representó su mayor éxito empresarial, durante su ascenso tuvo que afrontar demandas judiciales, acusaciones internas por parte de su propio equipo e incluso un desplazamiento de su rol como CEO

El presidente Javier Milei expresó este miércoles que mantuvo una reunión por videoconferencia con el fundador de la aplicación de citas Tinder, Sean Rad, en la que ambos acordaron reunirse en Buenos Aires con otros líderes de empresas tecnológicas.

«Acabo de tener un conference call con Sean Rad, fundador de Tinder, y nos hemos puesto de acuerdo en hacer una reunión en Buenos Aires con otros grandes emprendedores del mundo tecnológico…!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO», escribió el presidente en un posteo de su cuenta de X.

Por su parte, el empresario ya había hecho público un guiño hacia el jefe de Estado argentino, cuando reposteó un elogio de Elon Musk a la intervención de Milei en el foro de Davos.

La historia de Sean Rad y la creación de Tinder

El emprendedor de 37 años nació en Los Angeles, California, y desde joven tuvo interés por los negocios digitales. A los 18 años fundó «Orgoo», una compañía de mensajería móvil que finalmente tuvo que cerrar; y años más tarde, en 2009, creó Ad.ly, una startup de marketing con la que ayudaba a celebridades a monetizar sus perfiles y desarrollar su marca personal en internet.

Tras un paso inconcluso por la Universidad del Sur de California, Rad decidió comenzar con sus propios emprendimientos, y a raíz de su timidez con las chicas ideó una solución que terminó por convertirse en su mejor negocio.

Fue en 2012, mientras trabajaba como gerente en una incubadora de startups llamada Hatch Labs, cuando se gestó su idea millonaria. El primer nombre para su aplicación de citas fue Matchbox, y en su desarrollo inicial también trabajó el ingeniero Jonathan Badeen.

Rad y Badeen tenían como misión ocuparse del producto y de la experiencia del usuario al utilizar la aplicación, y faltaba alguien que se encargase de darla a conocer. Para esto, meses después de que comenzaran a trabajar en ella, se sumó Justin Mateen, a quien Rad conoció cuando tenía 14 años.

Sean Rad junto a los cofundadores de Tinder Justin Mateen y Jonathan Badeen.

En el marco de una entrevista en la que contó cómo surgió la idea para crear Tinder, Rad comentó que el propósito era encontrar una forma de superar sus limitaciones personales a la hora de conocer a alguien. «Tenía problemas para acercarme a las chicas que me gustaban. Y me di cuenta de que si puedes eliminar la pregunta de si alguien quiere conocerte o no, entonces eliminarías significativamente las barreras para hacer una nueva conexión», dijo el empresario en 2017, en declaraciones a Business Insider.

El primer paso para probar la efectividad de su idea fue enviar correos electrónicos a grupos de contactos–unas 500 personas en total– para dar a conocer el servicio, y de esa forma registraron que el 80% de quienes recibían el mensaje descargaban la aplicación

Además, para evitar gastos elevados en publicidad durante sus inicios, iban hasta fraternidades en campus universitarios para promocionarla y organizaban fiestas a las que solo podían ingresar personas que tuvieran Tinder descargado. Gracias a esa estrategia lograron que 100 mil usuarios se registraran en la app para febrero de 2013, seis meses después de su lanzamiento.

El éxito era tal que Rad incluso decidió patentar el sistema de «double opt-in», que requiere que ambos usuarios hagan match antes de poder intercambiar mensajes en Tinder.

Sin embargo, su ascenso en el mundo de las startups no estuvo exento de problemas. El multimillonario tuvo que lidiar con demandas judiciales, acusaciones internas por parte de su propio equipo e incluso un desplazamiento de su rol como CEO de la compañía que él mismo había creado.

Los ejecutivos de Tinder decidieron remover a Rad cuando una extrabajadora de la compañía presentó una demanda por acoso sexual en la que lo involucró, lo que dañó la imagen corporativa y despertó comentarios de la prensa cuestionando el sentido de la aplicación.

Whitney Wolfe, la exvicepresidenta de marketing de Tinder presentó la demanda en 2014 contra Mateen y la empresa. Mateen, amigo íntimo de Rad, había tenido una relación con Wolfe. Cuando se separaron, Rad y Mateen fueron acusados de someter a Wolfe a «un aluvión de comentarios sexistas, racistas e inapropiados».

Finalmente las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial por un millón de dólares, Mateen abandonó la empresa y Wolfe decidió lanzar su propia aplicación de citas llamada Bumble, en la que son las usuarias mujeres quienes inician la conversación.

Mientras la cuestión se resolvía, desde Tinder optaron por recurrir a un lavado de cara, para lo cual era necesario desprenderse de Rad y buscar a alguien nuevo para que ocupara su lugar.

Sean Rad abandonó su puesto como CEO de Tinder en 2016.

En numerosas entrevistas Rad afirmó que, aunque le hubiera gustado enfrentar al consejo directivo por el hecho de que quisieran apartarlo de su propio proyecto, prefirió aceptar el puesto de director de desarrollo de producto para no salir de forma definitiva de la empresa.

De esa manera, en mayo de 2015 se hizo efectivo su despido como CEO de Tinder para ser sustituido por un exejecutivo de Ebay: Christopher Payne.

Sin embargo, la incursión de Payne al frente de Tinder duró poco. Disconforme con su desempeño, la cúpula directiva le ofreció a Rad regresar a su puesto solo seis meses después de que fuera despedido.

En diciembre de 2016, Rad volvió a cambiar de rol dentro de la empresa y se avocó íntegramente al directorio. El puesto de CEO, en tanto, fue ocupado por Greg Blatt, que también se desempeñaba como ejecutivo. Desde entonces, Match Group, la empresa matriz de Tinder, ha hecho varios cambios de nombres en la dirección ejecutiva de la compañía.

