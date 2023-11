¿Quién es Lilia Lemoine, la mujer que se cag… en la educación pública y gratuita?

Se había hecho conocida públicamente en 2020 por tirar un huevo contra un móvil televisivo.

Lilia Lemoine, de 42 años, es asesora del espacio político de Javier Milei. Su nombre tomó relevancia mediática luego del repudio a un video en el que se la escucha explicar cómo insultar en redes sociales a la legisladora del Frente de Todos Ofelia Fernández. En 2020, además, se había hecho conocida por tirarle un huevo a un móvil de C5N.

Lemoine se presenta como «influencer» y «libertaria» en LinkedIn. “Nací artista, crecí especialista en IT, me desarrollé como efectista, hice un negocio de mi amor por el cosplay, entendí las redes sociales, me convertí en influencer y descubrí que todo me conduce a buscar la libertad. Ya cumplí casi todos mis sueños de la infancia, así que busco nuevos. Mi meta es #Milei2023”, sostiene en esa red social.

La diputada electa por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, no para de generar polémicas, y si bien hay rumores que desde su espacio le pidieron que no salga en los medios, ahora se viralizó un video bastante esclarecedor sobre las propuestas libertarias.

Por más que en el tramo final de la campaña rumbo al balotaje desde el sector de Javier Milei comenzaron a desdecirse sobre sus iniciativas en contra de diversos derechos adquiridos, el video de la también asistente del candidato presidencial los vuelve a dejar expuestos.

