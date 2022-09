Quién es Giorgia Meloni, la futura primera ministra de Italia

Etiquetada como ultraderechista y posfascista, Georgia Meloni asumirá como la primera mujer premier de Italia. ¿Qué propone realmente Meloni según su programa de Gobierno? ¿Qué pasará con la economía, la inmigración, el control de natalidad, el sistema educativo y el de salud? ¿Qué ideales reivindica?

Giorgia Meloni del partido Hermanos de Italia, ha ganado indiscutiblemente los comicios anticipados italianos, con alrededor del 26,4% de los votos, muy por encima del segundo candidato, el Partido Demócrata, que alcanzó alrededor del 19%.

Georgia Meloni, de 45 años, es la cofundadora del partido Hermanos de Italia (Fratelli d’Italia en italiano), un nombre tomado de las palabras del himno nacional italiano. Este es un partido político de ideología ligada al fascismo conservador nacionalista, cuyos integrantes se postularon por primera vez en las elecciones generales de 2013.

Para aclarar un poco la lógica de Hermanos de Italia: se opone públicamente al aborto, a la eutanasia, al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la adopción por parte de dichas parejas, entre otros temas.

Meloni es miembro de la Cámara de Diputados de Italia desde 2006 y vicepresidenta hasta 2008, cuando fue nombrada ministra de Juventud por Sivlio Berlusconi. Desde su adolescencia ha participado activamente en formaciones políticas, siempre orientadas a la ideología de derecha conservadora.

Como principal figura de la oposición, en 2020 luchó en particular contra las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno en pandemia. En sus discursos destacó el descontento de colectivos que van desde trabajadores despedidos a causa de la pandemia hasta autónomos penalizados por el Covid-19, y también el de los antivacunas.

Descrita como ultraderechista y posfascista por varios medios de comunicación, sus políticas económicas se consideran como neoliberales.

En un acto electoral de Vox en Marbella (sur de España) expresó: «No hay mediaciones posibles, se dice sí o no. Sí a la familia natural, no al lobby LGBT; sí a la identidad sexual, no a la ideología de género; sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte; sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islámica; sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva«.

Meloni aboga por medidas de empleo y vivienda reservadas solo a personas de nacionalidad italiana, y se propone aumentar la natalidad mediante la protección laboral de las madres jóvenes. En el tema inmigración, denuncia la supuesta «islamización» de Europa y se proclama a favor de estrictas medidas sobre la inmigración y el cierre de los puertos para impedir que los barcos de las ONG desembarquen inmigrantes y propone aumentar el número de centros de vigilancia y deportaciones.

El índice de su programa de Gobierno, con consignas casi políticamente correctas pero con mecanismos de dudosa naturaleza, dice así:

Apoyo a la natalidad y la familia

Uso eficiente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PNRR, por sus siglas en italiano) y de los fondos europeos

Fiscalidad más justa y defensa del poder adquisitivo de los italianos

Apoyar al sistema de emprendedores italianos

Made in Italy y orgullo italiano

Defender la dignidad del trabajo

Reanimar escuelas, universidades e investigaciones

La salud al servicio de las personas

Cultura y belleza: nuestro Renacimiento

El turismo es nuestro crecimiento feliz

El sistema agroalimentario, pilar de Italia

En defensa del medioambiente y la naturaleza

Reinicio de las inversiones e infraestructuras

Transporte para una Italia más rápida, más conectada y más inteligente

Oportunidad de crecimiento en el sur de Italia

Detener la inmigración ilegal y devolver la seguridad a los ciudadanos

Justicia ecuánime y rápida para ciudadanos y empresas

Dar créditos a familias y empresas

Presidencialismo, estabilidad gubernamental y Estado eficiente

Italia, protagonista en Europa y en el mundo

Se fueron a vivir a Italia, descubrieron que ahí no se usa el bidet y encontraron un insólito reemplazo para sentirse como en Argentina

COMPARTIR