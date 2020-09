¿Quién es Celeste Burgos, la novia del polémico ex diputado Ameri?

La mujer que apareció durante la sesión de Diputados y que protagonizó el escándalo sexual con el legislador salteño, figura también como su asesora. Ya cerró sus redes.

Un escándalo generó que se paralizara la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados de la nación. En medio de la videoconferencia Juan Ameri sentó a una mujer (aparentemente su pareja) en su falda y comenzó a manosearla.

Inmediatamente, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, pidió la aplicación del artículo 188 del reglamento para aplicar la «suspensión inmediata del diputado Juan Ameri».

Si bien las autoridades del Frente de Todos le comunicaron la suspensión al diputado Ameri, la sanción no había dejado conformes a propios ni ajenos. Se pedía la renuncia y la expulsión.

Pero Ameri no tenía intenciones de renunciar y peleó para sostener su banca. Según publica Infobae fue cerca de las 23.40 cuando Sergio Massa y el diputado Máximo Kirchner hablaron con Juan Ameri y le dejaron clara su decisión. «Hermano, o mandás la renuncia o te echamos esta noche», de le comunicó. Una hora más tarde, Massa llamó a un cuarto intermedio en la sesión y le comunicó a los presidentes de bloque que había llegado a su mail la renuncia del diputado indecoroso que besó el pecho de su pareja en medio de la sesión.

Quién es Celeste Burgos, la novia del polémico ex diputado Ameri

«Ante el hecho de publico conocimiento, me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión remota del 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me votó», explicó. Y agregó: «Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie».

Pero, quién es Celeste Burgos, la novia de Ameri que protagoniza el video en cuestión.

La joven es asesora del diputado y, según el medio Expediente Político, mientras Ameri daba en 2019 sus primeros pasos legislador, ella recién se recibía de la Universidad Nacional de Salta. De acuerdo a datos difundidos por Crónica, cobra un sueldo de 140 mil pesos.