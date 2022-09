Quemarán 3.5 toneladas de estupefacientes en VIRASORO

Lo realizará Gendarmería Nacional y corresponde a drogas detectadas en distintos procedimientos.

La quema de estupefaciente se realizará en las instalaciones de la empresa forestal «LAS MARIAS S.A.». Ubicada en Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 744, de la localidad Gobernador Valentin Virasoro, provincia de Corrientes, el día 23 de septiembre del año 2022, a partir de las 08:00 horas.

La mencionada actividad fue ordenada mediante Oficio Judicial DEOX No. 7015580, Expte No FCT 7186/2017, emanado del Juzgado Federal de Primera Instancia No 2 de la ciudad de Corrientes a cargo del Dr. Juan Carlos Vallejos, Secretaria Penal Única a cargo del Dr. Federico Alonso.

El procedimiento se realizará con las medidas de protección de seguridad y bacteriológicas del (covid-19).