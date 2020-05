Quedó viudo, perdió su trabajo por la cuarentena y ahora vive en la calle con su hijo de 10 años

Telenoche entrevistó a un hombre que, por la cuarentena, fue echado del hotel en que vivía. “Les pido que se acuerden del prójimo, la vida tiene muchas vueltas”

La cuarentena provocó una muy fuerte crisis económica a nivel mundial. Se estima que millones de personas caerán en la pobreza, otras tantas perderán sus trabajos y que el mundo tardará varios años en recuperar los niveles que tenía a principios de año.

En este contexto, Telenoche mostró en primera mano un testimonio desgarrador. Se trata de un hombre que enviudó hace poco y fue echado del hotel en el que vivía junto a su hijo de 10 años, por lo que ahora ambos viven en la zona del Congreso.

“Me quedé sin trabajo. Terminé en la calle con mi hijo. Terminé perdiendo hasta las herramientas. Desde que empezó la cuarentena estoy acá. El estado decía que por 180 días no me podían echar del hotel, pero lo hicieron igual y me echaron con mi hijo”, comenzó diciendo, visiblemente angustiado.

(Video: Canal Trece)

Y contó que en este tiempo ya les robaron parte de sus pertenencias: “Estamos expuestos a todo. Fuimos un día con mi hijo a un hogar y nos robaron hasta la mochila con los útiles. Cuando despertamos por suerte teníamos lo puesto, porque si no hubiéramos quedado desnudos en la calle”.

Y cerró con un pedido especial para la sociedad: “Les pido que se acuerden del prójimo. Porque no saben el día de mañana lo que les puede llegar a pasar. La vida tiene muchas vueltas y muchos golpes. Hoy uno puede estar arriba, cerrar los ojos y cuando los abra estar en un pozo”.