Qué tiene que pasar para que Luis Suárez llegue a River: las dos condiciones

El delantero uruguayo, que se recupera de la rodilla, sigue de vacaciones en Ibiza a la espera de definir su futuro profesional. No le queda mucho margen de tiempo y en River esperan con optimismo.

La novela por el 9 de River a raíz de la inminente salida de Julián Álvarez a Manchester City sumó un nuevo capítulo, otra vez con Luis Suárez como protagonista. Y es que desde las oficinas de Núñez creen que el uruguayo se va a tomar estos días, entre los octavos de final de la Copa Libertadores 2022, para decidir finalmente si viaja a Argentina. Incluso, algunos más optimistas creen que la definición puede darse en las próximas horas.

Pero para eso tienen que darse dos condiciones. Si River pasa la serie contra Vélez y Suárez -continúa de vacaciones en Ibiza- no tiene ningún equipo serio en Europa en el que jugar, la ilusión crece para reforzar al equipo de Marcelo Gallardo, quien podría potenciarlo de cara al Mundial de Qatar 2022.

A esta altura, la buena noticia es que Ajax se acaba de bajar de la negociación y es un competidor menos para el Millonario a la hora de gestionar la llegada del ex Atlético de Madrid.

La mala, en tanto, sería competir mano a mano con Barcelona, aunque por ahora la oferta del conjunto catalán estaría supeditada a lo que suceda con Robert Lewandowski. El polaco quiere dejar Bayern Múnich y Joan Laporta está en plenas negociaciones para intentar sumarlo en este mercado de pases.

«Como es un futbolista de élite y en este momento está haciendo una recuperación de la limpieza en la rodilla, por más que lo pudiéramos tener hoy, mañana no puede jugar», comentó en primera instancia Gallardo sobre el Pistolero tras la victoria ante Lanús por 2-1 en el Monumental.

Y agregó mostrando cautela: «Nuestra espera es acorde a los tiempos de él, si estaría para jugar mañana, los tiempos correrían más rápidos. En este caso, tiene relación el tiempo de él, de su recuperación, con lo que podemos esperar. Van de la mano, estamos tranquilos. No estamos esperando a un futbolista que está para jugar mañana, estamos esperando a un futbolista que se está recuperando».

También, destacó las ganas que mostró Suárez para vestir el manto sagrado de los de Núñez: «Si se conectan las posibilidades, que hay predisposición de los dos lados, estará o no. El intento lo hicimos, tiene deseo, entusiasmo, está bueno. Si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando».

«Mostró una muy buena predisposición y entusiasmo, los tiempos son los que tratamos de sostener de ambos lados. También está la parte de su recuperación. Después será una decisión propia de él y cuando decida que estemos aptos para ver si somos una opción viable. Tampoco hay que mentirle a la gente, no hay que generar demasiado entusiasmo», concluyó.

