Gobierno de Milei: ¿Qué le garantiza Patricia Bullrich a Macri en seguridad?

Hace unos días nomás la ex montonera, tal lo había calificado Milei en campaña, manifestó que no quería volver a ocupar un lugar que ya ocupó, pero el arquitecto del triunfo libertario (M. Macri), no de balde tiene sus raíces en Calabria (Italia) seguramente le insistió y después de haber perdido el primer round con el peluca, ya que este le primereó con los nombramientos de Marín en YPF y Libarona por sobre Garavano en Justicia, esta vez tenía que poner una ficha suya.

Luego de marcarle la cancha al libertario dándole un plazo de 6 meses para ejecutar un plan de ajuste brutal que el no se animó a aplicar durante su gobierno y de mandarle a verduguear con unos de sus periodistas estrellas como Pagni, diciéndole que es un 4 de copas, Macri en este round puso una ficha suya.

Pero. ¿Qué le garantiza Patricia Bullrich a Mauricio?

Si bien Patricia Bullrich hizo publicidad de su lucha contra el narcotráfico en la zona norte (Itatí-Ctes por ejemplo) Agustín Rossi , el actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación la acusó de no poner ningún radar que controlara el ingreso de la droga a los grandes centros de consumo de nuestro país, (Rosario, un claro ejemplo) ¿No será que con este tipo de acciones favorece en algunas cuestiones ilegales al arquitecto con raíces calabresas?

Otro aspecto a recordar es que si de casos oscuros recientes que encuentran como cómplices a Mauricio y Patricia en el sonado envíos de armas a Bolivia en el año 2019 cuando el gobierno argentino, conducido por Macri apoyó al golpe de estado de Jeanine Añez contra Evo Morales. En el año 2021 Mauricio Macri terminó imputado por contrabando agravado . El fiscal Claudio Navas Rial decidió impulsar una investigación penal en base a la denuncia que presentó el gobierno nacional y también se focalizó en el rol que desempeñaron la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el exembajador en La Paz Normando Álvarez García y el ex comandante de la Gendarmería Gerardo Otero. ¿Este habrá sido un negociado con jugosos dividendo?

A Bullrich la imputó por haber autorizado la partida del primer contingente de gendarmes que llevó las municiones, que, en parte, aparecieron en un depósito de la Policía de Bolivia y otra parte estaba en manos de la Fuerza Aérea Boliviana, según la carta de agradecimiento que se halló en la embajada. Por haber recibido esa carta, Navas Rial quiere que Álvarez García dé las explicaciones del caso. Lo mismo con Aguad, que puso a disposición de la Gendarmería un Hércules C-130 para llevar a los efectivos, las armas y los pertrechos.

Estos son algunos de los antecedentes que tienen este dueto del mal. ¿Qué será que se traen entre manos para esta vez? El tiempo lo dirá…

