«Los que están usando incorrectamente la lapicera son los funcionarios de Cristina», decía el mensaje por el que echaron al ministro de Desarrollo Productivo.

Un off es una información que se brinda a un periodista al que se le tiene confianza. La intención es que trascienda, pero sin exponer al emisor. De manera insólita, circuló un off en WhatsApp que terminó en destinatarios no deseados. Un mensaje que enviaron desde el equipo de prensa de Matías Kulfas lo dejó afuera del gobierno por orden de Alberto Fernández.

Qué decía el off por el que Alberto Fernández echó a Matías Kulfas

«Información en OFF. La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint. Es Integración Energética Argentina (IASA), con funcionarios designados por ella, quienes hacen las licitaciones. Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de Ieasa. Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor. Si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados industriales SA). La secretaría de Industria debía intervenir más activamente en el tema pero el presidente de Iesa, Agustín Gerez, dijo que si no respondían en el acto se le caía la licitación y no llegaban con los tiempos. Y también adjudicaron la provisión de válvulas a una empresa importadora en lugar de un fabricante argentino que ofrecía precios y condiciones similares, incumpliendo el compre nacional. En definitiva, los que están usando incorrectamente la lapicera son los funcionarios de Cristina«.

El cruce había comenzado el viernes con las palabras de la vicepresidenta en el acto por los 100 años de YPF, donde cuestionó que la empresa Techint importara desde Brasil los laminados de chapa para la obra en Vaca Muerta.

Alberto Fernánde a los funcionarios a cargo de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) a cargo de la licitación para la provisión de las cañerías, de quienes dijo que confiaba en su «integridad moral y en la idoneidad».

Desde esa empresa habían salido al cruce de la información en off emitida desde Desarrollo Productivo con una acusación fuerte contra Kulfas: «A la categoría de ‘funcionarios que no funcionan’, planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan el periodismo para hacer operaciones políticas».

