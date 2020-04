Prosigue el pago de sueldos provinciales con DNI terminados en 2 y 3

En el marco de las acciones preventivas contra el COVID-19, el cronograma de haberes del mes de abril se abona por números de finalización del documento; comenzó el pasado viernes 24 y se extiende hasta el próximo jueves 30 inclusive, mañana prosigue con aquellas personas cuyos DNI finalizan en 2 y 3 . Además, los agentes de seguridad y salud pública perciben el plus de $10 mil.

La provincia con nueva modalidad lleva adelante el pago de los sueldos de abril. El cronograma se inició el pasado viernes para activos, jubilados y pensionados con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminados en 0 y 1. El mismo prosigue el lunes con aquellos cuyos DNI finalizan en 2 y 3, con la efectivización de estos haberes los agentes de los sectores de Seguridad y de Salud Pública que prestan servicio en el marco de la pandemia perciben también el plus de $10 mil no remunerativo y no bonificable.

El martes 28, percibirán los agentes con DNI finalizados en 4 y 5; El miércoles 29 será el turno para quienes finalicen en 6 y 7; y el pago finalizará el jueves 30, para aquellos que tengan documentos terminados en 8 y 9.

Vale recordar que los 20 puntos habilitados de cajeros automáticos son los siguientes: 01- Av. Juan de Vera 1098, 2- Salta 731, 3- 9 de Julio 1002, 4- 9 de Julio 1099, 5- Agustín González 1081, 6- Junín 1240, 7- 9 de Julio 1463, 8- Junín 1598, 9- acceso Av. Pedro Ferre 1224, 10- Av. Maipú 2550, 11- Av. Tte. Ibáñez 1826, 13- Casquín y M. estrada, 14- Av. Gdor. Pujol 2330, 15- Av. Artigas 1400, 16- Av. Centenario 3515, 17- Las Piedras esq. Larrea, 18- Ruta 12, km 1020, 19- Ruta 5, km 400, 20- Ruta 12, km 1029

Plus de $10 mil

Los agentes del sector Seguridad (policías y penitenciarios) y aquellos de Salud Pública que presenten servicio en el marco de las acciones de lucha contra el COVID-19, perciben incluido en sus haberes el plus de $10 mil pesos, en carácter de no remunerativo ni bonificable.

Este adicional fue resuelto por la Provincia a modo de reconocimiento económico a aquellos agentes que prestan servicios en el marco de la pandemia.

Recomendaciones

El Gobierno de la Provincia, consigna que el cronograma de pagos de haberes que se estructuró desde este mes, tiene directa relación con la necesidad de no generar aglomeraciones frente a las sucursales bancarias, y que los beneficiarios de los salarios tengan opciones para acceder a los mismos, para ello se recomienda que utilicen la red de cajeros, que se sitúan en 20 lugares de la ciudad y en todo el interior provincial, pudiendo elegir los horarios dado que se han incrementado los motos para extracciones, a la vez que están vigentes todas las modalidades de pagos electrónicos para cancelar impuestos, servicios y diferentes obligaciones. Lo importante es disminuir en todo lo posible la concurrencia a los bancos y cajeros. Y aquellos que lo hagan que respeten la distancia en las filas de un metro y medio de persona a persona, y que concurran con los cobertores faciales, y que tengan en cuenta que el virus que afecta a las poblaciones es altamente contagioso y con alta mortalidad, por lo que hay extremar los cuidados.