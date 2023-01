Presentaron las nuevas líneas de créditos para el sector turístico de Corrientes

Destinada a todos aquellos que estén ejerciendo una actividad dentro del sector; es que se dio a conocer esta nueva línea de créditos para el ámbito turístico de la Provincia.

En la ocasión estuvo presente la ministra de Turismo de la Provincia, Alejandra Eliciri; la oficial de negocios del Banco de Corrientes de Gobernador Virasoro, Daiana Zdanowicz; Stefania Arsuaga del Área de inversiones y financiamiento para el Desarrollo turístico del Ministerio de Turismo y María Encina del Área de fiscalización de dicha cartera. Asimismo acompañaron ésta presentación, la delegada del Ministerio de Turismo de Corrientes en Gobernador Virasoro, Sonia Berwanger; representantes del Municipio de San Carlos; Santo Tomé y prestadores de servicios de Gobernador Virasoro , entre otros.

En este contexto se informó que éstas líneas de créditos están dirigidas a todos aquellos que actualmente se encuentren trabajando en el rubro, incluyendo los nuevos emprendimientos y otras unidades de recepción de pasajeros, alojamientos, cabañas, hoteles, teniendo en cuenta que se excluye los hoteles casinos.

Por lo tanto se indicó que la generación de empleo es que sea en el área de la Provincia de Corrientes ya que ésta línea tiene la característica de estar subsidiada por el Gobierno de Corrientes a través del Ministerio de Turismo de la Provincia. Asimismo, hay un cupo máximo de 1.000.000.000 (Mil millones de pesos) y el cupo individual de cliente va a variar dependiendo de la cantidad de plazas que tengan actualmente.

Seguidamente se explicó que la línea está dirigida a mejoras o refacciones de alojamientos, no para construcciones de cero. Por lo tanto se informó que los hoteles y alojamientos de hasta 20 plazas tendrán una línea de crédito de hasta 5.000.000 por cliente y hasta 10.000.000 si es mayor a 20 plazas.

Por otra parte, se mencionó que en cuanto a la taza que es una taza combinada, los primeros 12 meses está bonificada en su totalidad o sea que los clientes no pagan en esos meses y a partir de la cuota 13 y hasta 60 meses que es el plazo máximo o puede ser menos, la taza está subsidiada en un 30% por parte del Ministerio de Turismo de Corrientes.

Además se especificó que en relación a los montos máximos es hasta el 80% el valor de la inversión; el Ministerio de Turismo en este caso evaluará si es factible el proyecto de inversión y luego el banco se encarga de recibir al cliente, de armar la documentación, la carpeta de créditos y la apertura de la cuenta corrientes en caso que no sea cliente del banco.

Requisitos básicos

*Tener un mínimo de 6 meses de antigüedad en la actividad

*Tener la apertura de una cuenta corriente en el banco

*Usar la cuenta corrientes, no solamente para realizar la apertura de la cuenta para obtener el crédito, sino que debe tener operativa la cuenta corrientes.

*Acceder a los productos del banco.

Para más información: contactos 3795575649/ 3794757656

