Preocupante muerte simultánea de vacas por intoxicación por nitrato en Corrientes y Entre Ríos

Preocupante muerte simultánea de vacas intoxicadas por nitrato.

La muerte simultánea de decenas de vacas preocupa y ocupa a veterinarios e ingenieros. Se trata de una intoxicación por nitrato, presente en alto porcentaje en el forraje, consecuencia de las sequías sufridas meses atrás. Desde el INTA remarcan la importancia de contar siempre con el asesoramiento de profesionales para tomar medidas preventivas o paliativas según el caso.

En las últimas semanas se conoció la información de que en diferentes campos de Entre Ríos y Corrientes aparecían vacas muertas de un momento al otro. Las autoridades lo atribuyen a los efectos de la sequía en el suelo. Según indicaron los especialistas, sería producto de la acumulación de nitrato en el pasto, lo que dentro del organismo del animal se vuelve altamente tóxico.

La médica veterinaria Susana Boffa, jefa de la extensión INTA de La Paz, habló con Mirador Entre Ríos sobre la problemática que se registró en distintos campos de la provincia de Entre Ríos, y también del sur de Corrientes con la mortandad de vacunos.

Acerca de la manera en la que se anoticiaron de lo que estaba sucediendo comentó que fue por las primeras consultas recibidas. “Comenzamos a hacer alertas en nuestras redes sociales de lo que estaba sucediendo y ahí aparecieron más casos que luego confirmamos que se trataba de lo mismo. Intoxicaciones por nitrito”. En este sentido aclaró que, “a nivel de plantas aparece como nitratos, luego, en el organismo se transforma en nitrito. Eso es lo que ocurre en el cuerpo del animal y se vuelve tóxico”.

En cuanto las causas de este alto nivel de concentración de nitrato, Boffa explicó que se debe a la importante sequía de los últimos meses, “por la falta de agua hubo mucha concentración de nitrato principalmente al nivel de los tallos, y ahí es donde comienza el proceso en el animal”, acotó.

¿HASTA CUÁNDO?

Si bien no hay un número preciso por campo, la cantidad de animales muertos es importante, porque afecta a todo tipo de animales que comen verdeo, “ya sea avena, raigrás. Depende también de la concentración de animales en cada campo, de si tenían otro tipo de alimentación, es muy variado”, añadió Boffa.

Aunque en mayor número se habla de muerte de vacas, es un problema que afecta a novillos, terneros, e incluso a ovinos. Pero en este último caso “la metabolización es más rápida, por lo que no hay tantos casos, pero son susceptibles también al nitrito”.

De la duración de este fenómeno en el forraje dijo que confluyen varios factores. “Todo depende de cómo se comporte el clima, a medida que los días salgan más soleados, con más lluvias, seguramente los niveles de nitrato bajen, se diluyan y ya no sea un problema”. Si bien es un hecho que tiene precedentes, la profesional no recuerda que fuera tan extenso en la provincia y de tanta cantidad de casos por campo. “Se han dado casos aislados, pero no en el nivel que ocurrió actualmente, al menos no en el corto a mediano plazo”.

Se trata de un fenómeno que comenzó en el sur de la provincia, pero que luego se extendió a prácticamente todo el mapa. “En el sur, en la zona de Paraná, en La Paz, en Chajarí, es indistinto”, aseguró Boffa.

PREVENCIÓN

Como alternativa para prevención dijo que lo ideal es mandar a analizar muestras del forraje a laboratorios. Más allá de esto, la especialista hizo especial hincapié en la importancia de asesorarse siempre con profesionales matriculados de la zona. “Se puede manejar, las muestras se obtienen rápidamente, pero siempre es fundamental actuar junto a un profesional”, dijo la médica veterinaria, añadiendo que, “dependiendo de las concentraciones de nitrato que tenga el forraje es lo rápido que intoxicará y matará al animal”.

La jefa del INTA La Paz remarcó la importancia de contar con una muestra de laboratorio, “para saber en qué estado está el forraje en cuanto a los niveles de nitrato”. De no ser posible esta medida, la profesional añadió otras recomendaciones. “No realizar pastoreos intensos, sin mucha carga, que comen la parte superior del forraje, en horarios de más sol, tratar de dar algunos rollos de alimento extra o granos, para que los animales no lleguen hambreados, así no consumen tanta cantidad del forraje, y su metabolismo es más rápido”. Otra de las recomendaciones es que luego de las lluvias no ingresar rápidamente con los animales, “porque los cuadros de intoxicación se pueden registrar o son más probables después de días sin sol y con lluvia”.

Mirador

