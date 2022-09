Preocupa el alarmante aumento de casos de estafas telefónicas en localidades de Corrientes

Supuestos accidentes, turnos para vacunarse, datos incongruentes… Hay varias modalidades de intentos de estafas telefónicas que vienen dándose en los últimos días en localidades de Corrientes , lo cuál origina una atención especial. En Goya, por caso, en dos días habría más de una docena de damnificados que entregaron importantes sumas de dinero.

«Me llamaron desde un celular con característica de Buenos Aires. Luego de hablar unos minutos se hizo pasar por un sobrino con el cuál desde hace años no tenía contacto. Me dijo que venía de sorpresa a Goya y tuvo un accidente cerca de Esquina», contó F., una señora que terminó depositándole una importante suma de dinero al supuesto pariente.

El estafador dio dato incorrectos y falsos: no existía la sucursal del seguro del que hablaba, no hay en esquina la empresa de grúa que adujo contratar, etc.

Esta no fue la única conversación apócrifa que terminó en estafa: con las mismas características (un accidente cerca de Esquina, una tía herida, la necesidad de una grúa, etc) hubo otros llamados, y personas que depositaron el dinero a desconocidos.

Al menos seis casos puntuales tuvieron esa modalidad puntual: la del accidente en zona de Esquina.

Otra modalidad

La otra modalidad tiene que ver con las cuentas de whatsapp que son hackeadas con supuestos turnos para vacunarse.

Simulan ser del Ministerio de Salud para chequear datos sobre vacunación contra el Covid, envían un código y hackean el WhatsApp, luego piden dinero mediante transferencias a sus contactos. Las victimas depositaron entre 20 y 50 mil pesos.

De lugares insólitos

Si bien el problema viene dándose desde hace varios meses, la situación viene creciendo en las últimas semanas.

Las llamadas y/o mensajes aparecen desde contactos extraños: CABA, Bariloche, Mendoza, etc.

Por eso, aunque suene obvio y ya se alertó al respecto, vale reiterar que se debe evitar atender llamadas que provienen desde lugares raros para quienes los recibe.

La Policía de Corrientes alerta e informa sobre las formas de estafas telefónicas

