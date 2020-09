Practicar sexo en espacios abiertos y el sexting, entre las recomendaciones de la Generalitat frente a los contagios de coronavirus

La Agencia de Salut Pública de Barcelona dependiente de la Generalitat de Cataluña ha elaborado una guía para practicar sexo y evitar contagios por coronavirus.

Después de seis meses de pandemia de coronavirus todavía no está comprobado que el covid pueda contagiarse durante las relaciones sexuales. Más allá de evitar los besos por el intercambio de saliva, hasta ahora no había ninguna recomendación sobre la práctica de sexo.

Sin embargo, la Agència de Salut Pública de Barcelona ha publicado una serie de consejos para practicar sexo de una forma segura y evitar, en la medida en que sea posible, contagiarse por el coronavirus.

El mejor lugar

Uno de los aspectos más relevantes es que el entorno donde se practica sexo sí es importante: «Hay menos riesgo si las relaciones se mantienen en espacios grandes, abiertos y bien ventilados».

Alternativas al sexo convencional

Esta guía también detalla las prácticas sexuales más seguras, obviamente, las que son solitarias o aisladas: «Las que no tienen contacto físico con otras personas, como, por ejemplo, la masturbación personal, el visionado de vídeos eróticos, el sexting o las reuniones sexuales virtuales«.

Lavado de manos antes y después

La Agencia de Salut de Barcelona, un organismo público que depende de la Generalitat de Cataluña, recuerda e insiste en la importancia del lavado de manos: «Se recomienda ducharse o lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes y después del sexo, lavar con agua y jabón los juguetes sexuales en caso de usarse, y desinfectar los teclados y las pantallas si se comparten con alguien».

Mejor besos no

La recomendación de la máxima autoridad sanitaria de Canadá, la doctora Theresa Tam, de mantener relaciones sexuales cubriéndose la cara con una mascarilla y evitar los besos para no contribuir a la propagación de la COVID-19. En la misma línea va Agencia de Salut Pública catalana: «Es fácil exponerse a la respiración o la saliva, que sí transmiten el virus. Por eso se recomienda no besar ni intercambiar saliva con personas con quienes no se convive. Si se mantienen prácticas de sexo oral-anal se recomienda utilizar preservativos o barreras dentales«. Recomienda sobre todo no dar besos si no se conoce la pareja.

Los riesgos de la edad

Los mayores de 65 años son las personas más vulnerables y expuestas al coronavirus. Por ello, en la guía, también se avisa de que el riesgo no es el mismo según la edad y pone la alerta en aquellas personas mayores de 65 años que practiquen sexo.

La evidencia médica

La Agència recuerda que «no hay evidencia de que la enfermedad se transmita a través del sexo vaginal o anal, aunque se ha encontrado el virus de la Covid-19 en el semen y el excremento de personas enfermas. Se sabe que otros coronavirus no se transmiten fácilmente con el sexo, de manera que se considera poco probable una transmisión sexual de coronavirus».