Por qué el dólar no para de subir y cómo afectará a las negociaciones con el FMI

En diálogo con cronica.com.ar, los economistas Orlando Ferreres y Daniel Artana analizaron los factores que influyen en la suba de la divisa estadounidense y pronosticaron cómo será el panorama para los próximos meses.

El Gobierno repite día a día la necesidad de cuidar los dólares de las reservas internacionales para poder garantizar la disponibilidad de divisas para la importación de insumos para la industria.

«Para que la producción se siga desarrollando necesitamos cuidar los dólares. Los dólares los necesitan los que tienen que producir y dar trabajo, antes que nadie», remarcó el presidente Alberto Fernández algunos días atrás, luego del anuncio del “supercepo” implementado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para desincentivar la compra de dólar ahorro y poner fin al desbalance de la brecha cambiaria, la diferencia entre el valor oficial y el informal.

La cotización del dólar para la venta al público cerró este miércoles en $82,72 en promedio. Así, con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $107,53 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $136,49.

En tanto, el denominado dólar informal o «blue» marcó un incremento de un peso, a $153.

En diálogo con cronica.com.ar, el economista Orlando Ferreres, titular de OJF y Asociados, analizó que la suba de la divisa estadounidense se debe a la falta de reservas del Banco Central.

En diálogo con cronica.com.ar, el economista Orlando Ferreres, titular de OJF y Asociados, analizó que la suba de la divisa estadounidense se debe a la falta de reservas del Banco Central.

“Hace perder reservas y cuando te quedás sin reservas se termina ajustando el tipo de cambio oficial y ahí es donde tenés la aceleración inflacionaria. La brecha la tenemos porque ha habido una gran emisión de pesos”, afirmó el economista, quien agregó que “la gente tiende a ponerse nerviosa y se vuelca a la compra de dólar ahorro”.

La demanda de la divisa norteamericana llegó en los últimas semanas a niveles récord. De acuerdo al Banco Central (BCRA), 3,9 millones de personas adquirieron un promedio per cápita de u$s 192 durante agosto, por unos u$s 950 millones aproximadamente, según el último informe disponible de la entidad, mientras que en marzo este valor no superaba los u$s 37 millones.

Nuevo programa con el FMI

En las últimas horas arribó a Argentina un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional ( FMI) con el objetivo de diagramar el diseño de un nuevo programa del organismo con el país

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, ya mantuvieron reuniones con la delegación. En este contexto, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, afirmó: “No venimos a Argentina con la idea de pedir más ajuste del gasto».

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, ya mantuvieron reuniones con la delegación. En este contexto, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, afirmó: “No venimos a Argentina con la idea de pedir más ajuste del gasto».

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, ya mantuvieron reuniones con la delegación. En este contexto, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, afirmó: “No venimos a Argentina con la idea de pedir más ajuste del gasto».

“El tema central son las elecciones del próximo año. Hay que ver cómo se preparan oficialismo y oposición. La economía va a inclinar la balanza para un lado o para el otro en el resultado de los comicios. Hoy por hoy se habla de que la situación actual puede favorecer a la oposición pero hay que ver cuál va a ser la realidad del próximo año”, concluyó.