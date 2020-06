Por primera vez en medio siglo, China e India se enfrentan con un saldo de 20 muertos

El gobierno indio informó que “ambas partes sufrieron bajas”, pero las autoridades chinas no reportaron víctimas, aunque sí reconocieron el enfrentamiento armado y acusaron a su vecino de haberlo iniciado.

Al menos 20 soldados indios murieron en las últimas horas en un enfrentamiento con el Ejército chino en la primera confrontación entre los dos gigantes asiáticos con víctimas en la frontera de los últimos 45 años, informaron este martes autoridades indias.

The fatal clash in the China-India border region on Monday is the most severe in decades, and it is a provocative military operation staged by Indian troops to capture Chinese territory and shift domestic pressure: experts https://t.co/JPXrzgbZlL pic.twitter.com/AM7U3Ivy6X

— Global Times (@globaltimesnews) June 16, 2020