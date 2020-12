Por millonarias deudas del PAMI y de Incluir Salud, más de 300 correntinos corren el riesgo de quedarse sin diálisis

A partir de hoy, los 470 centros de prestación del servicio de diálisis en la Argentina no incorporarán a nuevos afiliados al PAMI. La misma situación podría darse con beneficiarios de Incluir Salud. “Nuestra situación es terminal. Pasamos crisis, pero ésta es agónica e insostenible”, graficó el doctor Darío Zapata, representante de la Confederación de Asociaciones de diálisis de la República Argentina (CADRA)

“Yo trabajo en la profesión desde hace mas de 30 años. Pasamos crisis, pero esta es agónica y terminal”, graficó el médico goyano Darío Zapata, representante en la zona de la CADRA.

Zapata coordina una clínica de nefrología en la segunda ciudad de la Provincia y recalcó: “tenemos tres fuentes principales de financiación: PAMI, PROFE (Incluir Salud) e Ioscor. Con ellos permanentemente acordamos para garantizar el tratamiento en el marco de una ley”

“El tratamiento de diálisis es para garantizar la vida, por eso hay una ley. Y entonces establecemos valores razonables para permitir continuar con las prácticas”, alertó el médico.

Zapata insistió que “con Pami hay un conflicto nacional, y ellos presentaron un amparo. En Corrientes se suma lo de Incluir Salud, que tiene valores muy bajos y además con atrasos de pagos”

“Estamos desfinanciados, y sin recursos no podemos continuar. Es una situación angustiante. Recién estamos cobrando junio, a valores de ese mes”, dijo

Según el especialista “tenemos cortadas la cadena de pago con proveedores, no podemos pagar sueldos, y no podemos recaudar”

“En 2020 no tuvimos aumentos. Lo acordado fue en 2019”, precisó

El médico aclaró que “los pacientes que ya están en diálisis seguirán de la misma manera, pero no podemos tomar más. No es una medida, es una imposibilidad. Si tomamos pacientes, desde hoy, ponemos en riesgo a los demás. Reclamamos porque no nos alcanza”

“Hoy, en Corrientes, tenemos alrededor de 300 personas que necesitan la diálisis. Eso implica más de 20 M de pesos mensuales. Nosotros no protestamos…. ofrecemos lo que podemos dar”, aclaró

Radio Dos