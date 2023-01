Polémica respuesta de Coti por las críticas a sus canjes: «La que puede, puede»

Tras filtrarse los montos que cobra Coti Romero por promocionar productos en sus redes sociales, la correntina contestó en un medio radial a quienes la criticaron por cotizar alto sus canjes luego de participar en Gran Hermano.

Días atrás se difundió el presupuesto en redes de la correntina Constanza Romero, quien tras salir de Gran Hermano trabajó full time potenciando su millón de seguires en redes. A partir de un Twet, se filtró los montos: $50 mil cada historia (más los productos que manden), $200 mil cada foto o reel en el inicio/feed (más los productos que manden). Al enterarse de que el dato se había hecho público, ella reaccionó.

«Hay gente mala. Vi comentarios que decían que me creía Lady Di. Les quería decir que si no saben, no opinen, pero para qué me voy a calentar», dijo la ex hermanita que viene de cumplir dos meses de amor con Alexis, en el programa Biri Biri.

La chica de Caá Catí se hizo valer: «Soy influencer desde hace mucho. Obviamente que no es lo mismo trabajar solamente en Corrientes. Imaginate que en ese tiempo se cobraba ya buena cantidad de plata. Ahora, con una diferencia de un millón y medio de seguidores, eso lo tengo que cobrar».

Y cerró: «La gente habla porque no sabe y porque es gratis. Entonces, dije, ´que hagan lo que quieran´. Si les gusta bien, y sino también porque son mis precios y lamentablemente la que puede, puede».

Coti, la correntina que participó de Gran Hermano reveló que jugador de River le «tiró los perros»»

COMPARTIR