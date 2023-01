Polémica primer noche: Tarrago Ros apuntó contra el director de la FNCH por no dejarle homenajear a su padre

El acordeonista fue el plato fuerte de la primera noche en la FNCH, no solo por su música sino por las tremendas declaraciones en conferencia de prensa. Se mostró muy ofendido y con picantes frases se despachó contra el director del festival mundial, Eduardo Sívori, «por no dejarle usar las fotografías de su padre» remarcando, «no sé si le tiene rabia a mi papá, espero alguna explicación».

El cantautor e instrumentalista autodidacta Antonio Tarragó Ros defenestró ayer al director de la Fiesta del Chamamé, Eduardo Sivori, por «prohibirle» pasar las fotos de su padre en la pantalla del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola mientras actuaba en la primera noche de la 32° Fiesta Nacional del Chamamé.

El músico curuzucuateño realizó anoche sobre el escenario un homenaje al cumplirse 100 años del nacimiento de su padre, el Rey del Chamamé. Pero se molestó porque no pasaron las fotos y comparó el accionar de los organizadores con la dictadura argentina y hasta parafraseó a Perón en su alocución.

«Hay que preguntarle a Sivori porqué prohibió pasar las fotos de mi padre, ni el proceso de Reorganización Nacional se animó a tanto. No puedo entender. Encima de malos modos. Nos pasamos dos años restaurando fotos de cuando era chico«, se quejó ante la prensa una vez acaba su actuación.

«Él no se puede meter en mi espectáculo, será el director de la FIesta, pero no de mi espectáculo. Prohibió pasar las fotos de mi padre cuando se cumplen 100 años del nacimiento del Rey del Chamamé. No puedo entender porqué tanta bronca con mi padre», arremetió.

Para cerrar sus críticas citó a Perón: «Como decía el General: uno puede hacer lo que quiera pero lo que no puede evitar son las consecuencias. Me prohibieron pasar las fotos de mi padre y pusieron esas pavadas en la pantalla».

Mercedes busca al «mejor sapucay»