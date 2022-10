Polémica en Paso de la Patria: suspendieron el encuentro de Sex Club

La invitación para participar del evento se viralizó en redes sociales. Se iba a desarrollar el 15 y 16 de octubre. El organizador, Augusto Labella lamentó la mala información

Se desató una polémica en Paso de la Patria por la viralización en redes sociales de la invitación a un encuentro sexual con temática swinger. La Municipalidad decidió suspender el evento.

El encuentro se iba a desarrollar el fin de semana del 15 y 16 de octubre, en un espacio secreto que iba a contar con piscina y solario, ubicado a 10 cuadras de la playa.

La edición denominada como “Sexo en la Patria” iba a contar con dinámicas lúdicas, masajes, talleres, sex shop, DJ y baile. El público destinatario eran parejas, tríos y grupos de amigos.

Ante la repercusión del evento, la Comuna de la villa turística emitió un comunicado. “La Municipalidad de Paso de la Patria comunica que no se autorizó el evento del Club Sexual en nuestra localidad. Advertimos que la realización del evento es ilegal. Desde el Municipio nos encontramos en alerta y analizamos las acciones legales que llevaremos adelante contra quienes promuevan dicha fiesta clandestina”, indicaron.

Al respecto, el organizador del evento, Augusto Labella, en diálogo con El Litoral explicó que no se trata de una fiesta, sino que es un evento para explorar la sexualidad propia y el autoconocimiento en pareja y en comunidad.

El organizador negó como primera postura que se trate de “una orgía” y aunque aseguró que registra como antecedente haber realizado tres eventos similares en la provincia de Misiones, en esta oportunidad determinó junto a su equipo de colaboradores “respetar la decisión y la incomodidad de la intendencia de Paso de la Patria”.

“Nos comunicaremos con los participantes que tenían reservas”, dijo a Telam Labella y aclaró que a esta convocatoria, a la que denominó también como una comunidad, “no va cualquiera, sino que para formalizar la reserva tenemos varias charlas”, aunque prefirió no precisar el costo para participar.

“Son eventos, no son fiestas, son para disfrutar y explorar la sexualidad, propia, del autoconocimiento, en pareja y en comunidad; no es un evento de exclusiva práctica sexual sino que, teniendo en cuenta el contexto de pospandemia y las inseguridades que tiene la gente en las redes sociales, sobre todo por casos de extorsión y estafas, se trata de una contención, un lugar cómodo y seguro para explorar su sexualidad”, sostuvo.

“Se trata, – dijo- de conocer gente que está en la misma que vos, en un compartir con la diversidad, en pareja y para compartir tips”.

Y explicó que “es una propuesta en la que estás en la pileta, estás al sol, tomás algo, escuchás música, es decir, una jornada de relax en la que podés explorar tu sexualidad, que no es tocarse, sino que quiere decir ´yo nunca pensé eso, lo haría con mi pareja?, lo haría solo?´”.

Labella, que tiene formación en terapia sexológica, organizó otras dos ediciones que se concretaron en Misiones sin problemas.

“Lo dejamos suspendido y nos comunicaremos con la gente. Respetamos la decisión de la intendencia por la incomodidad de llevar adelante este tipo de eventos. Se iba a hacer el sábado y domingo, era para pasar el día y la noche”, explicó.

También contó que el encuentro tenía costo por una cuestión de producción, no había una intención lucrativa. “Se habló de que era una orgía y, efectivamente, me llamó mucha gente pensando que uno garantiza el sexo, lo que me parece irrisorio y violento”, cerró.

