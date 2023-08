Polémica: El intendente de San Luís del Palmar fue agredido por funcionarios municipales

El intendente de la localidad correntina de San Luis del Palmar, Reni Buján, fue agredido por trabajadores municipales, según denunció este jueves el propio jefe comunal.

De acuerdo al relato de Buján, todo se dio tras una reunión convocada a empleados de la Dirección de Tránsito y en ese cónclave no estaba invitado el director del área.

“Yo le pedí a los empleados que trabajemos normalmente y que no se dejen presionar por nadie”, contó el intendente.

Tras eso, un grupo familiar, entre los que se encontraba el Director de Tránsito, un concejal, el asesor legal y otros funcionarios de la actual gestión, inició una fuerte discusión con el Jefe comunal que terminó en violencia y escándalo.

“Yo atiné a defenderme y son percances que a mí no me gustan y no comparto. No comparto la confrontación ni el patoterismo”, afirmó el jefe comunal en declaraciones a radio Sudamericana.

Debido al violento ataque, el intendente decidió apartar del cargo a los funcionarios involucrados.

Asimismo, señaló que “todo está en manos de la justicia, tengo pruebas y también están las cámaras de seguridad”.

